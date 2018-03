"Pourquoi d’un côté on nous dit que dans quelques années la Terre manquera d’eau et d’un autre côté on nous dit que plus ça va aller plus il pleuvra et il y aura des inondations ?" s'est demandé Antoine sur le répondeur des "P'tits bateaux" ; Jérôme Gaillardet, agrégé de sciences naturelles, lui répond.

La Terre ne manquera jamais d'eau.

Le volume d'eau ne bouge pas, n'a jamais bougé, n'est pas près de bouger... Mais la question d'Antoine est très bonne car, avec le changement climatique, on nous annonce des sécheresses qui seront plus sévères dans certains régions du monde - ce qu'on oublie de nous dire, c'est que les précipitations doivent forcément augmenter à d'autres endroits du monde.

Où y aura-t-il des sécheresses ? Et des inondations ?

Il faut être très honnête, ce ne sont pas des choses qu'on connaît très bien : prévoir où il pleuvra davantage, ou moins, dans le cadre du changement climatique, reste une question scientifique de premier ordre.

On peut dire des choses sans se tromper… Par exemple, on sait qu'en France les étiages vont s'accentuer (les niveaux les plus bas dans les rivières) : en été il y aura moins d'eau dans les rivières... mais prévoir où seront ces endroits reste un défi scientifique.

L'eau ne peut pas s'envoler de la planète ; la molécule d'eau est trop lourde pour échapper à la gravité de la planète. De l'eau on en aura toujours,

Demain, aura-t-on toujours de l'eau potable ?

L'homme quand il utilise de l'eau, la remet dans le milieu certes, mais pas comme il l'a prise. Il y a mis des choses pas toujours très recommandable pour sa santé : des nitrates, des pesticides, des perturbateurs endocriniens et d'autres molécules peu sympathiques...

C'est là où vraiment l'humanité va devoir faire attention : essayer de remettre dans le circuit naturel un problème de quantité mais de qualité...

Au final, la planète ne va pas manquer d'eau... mais d'eau potable, peut-être...

