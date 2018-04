Comment se fabrique une toile d'araignée ? Quelle est sa composition et d'où sort-elle ? Le questionnement de Leïlou dans les "P'tits Bateaux" a trouvé une réponse auprès de Christine Rollard, biologiste, enseignante-chercheuse… et aranéologue au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Une araignée sur sa toile, Cirque de Salazie - Île de la Réunion © Getty / SPANI Arnaud / hemis.fr

Par où sort la toile d’araignée ? Voilà une question qui n'a pas perturbé Peter Parker alias Spiderman quand il s'est fait mordre par l'araignée qui allait modifier son destin. Car vous allez vous rendre compte à travers l'explication de la biologiste Christine Rollard que les choses auraient pu mal tourner pour lui lors de sa mutation génétique...

Cette toile est l'assemblage de ces fils qui permettent à l'araignée de fabriquer ses pièges pour capturer ses proies afin de se nourrir.

Si le célèbre homme-araignée fait sortir ses fils par les mains, il n'en est pas de même pour l'araignée. Ses fils sortent par des tubes qui se trouvent à l’extrémité de l’abdomen, dans la partie postérieure de l’araignée. Ils sont aux nombres de six et possèdent à leurs extrémités des tubes plus petits nommés fusules : c’est par là que va sortir le fil de l’araignée. Ce sont donc plusieurs fils microscopiques agglutinés les uns aux autres et qui forment ces toiles que vous pouvez observer avec la rosée matin ou dans lesquelles vous vous prenez lors d'une balade en forêt ou dans la visite d'un vieux grenier.

Comment l'araignée produit-elle ces fils ?

Ce sont des fils de soie qui composent les toiles : les araignées sont de véritables usines à soie. Elles possèdent des glandes qui permettent de conserver la soie sous forme liquide à l’intérieur de l'abdomen. Il y a plusieurs types de glandes selon les espèces d’araignées : 3 à 8 types de glandes différentes qui vont produire des soies différentes... pour différents usages :

se déplacer

construire la toile

entourer ses œufs quand elle doit pondre

La soie liquide se solidifie au contact de l'air, assurant ainsi sa solidité.

Et si vous vous demandez si seules les femelles produisent de la soie, détrompez-vous. Le mâle est un peu plus petit, avec un abdomen plus effilé que la femelle, moins rebondi, mais il peut lui aussi produire aussi de la soie. Selon les espèces, le mâle doit fabriquer des pièges pour se nourrir.

Aller plus loin

