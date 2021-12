Le télescope spatial James Webb de la Nasa a décollé ce samedi de Kourou en Guyanne. Il doit contribuer à percer les mystères de l'univers et de la naissance des premières galaxies.

Une fusée Ariane s'élance de Kourou en Guyane, le 25 décembre 2021. © AFP / Jody Amiet

Lancement réussi pour la fusée Ariane 5, avec à son bord un vrai trésor : le télescope spatial James Webb. C'est un bijou de six tonnes à près de huit milliards d’euros. Il s’est séparé de la fusée après un voyage de 27 minutes dans l’espace. Le télescope mettra ensuite 29 jours pour atteindre sa destination finale en orbite solaire, le point "Lagrange 2", qui se situe à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ce télescope, c’est "une machine à remonter le temps" explique à France Inter Stéphane Israël, le président exécutif d'Arianespace. Il témoigne de son soulagement après le décollage réussi de la fusée.

FRANCE INTER : Quel est votre sentiment après ce lancement ?

STÉPHANE ISRAËL : "Tout s'est magnifiquement passé. La mission a duré 27 minutes. On est à la fois soulagé et très fier de ce qu'Ariane et de ce que l'Europe ont fait aujourd'hui. C'est un évènement considérable pour l'Europe spatiale et pour le dire de façon rapide et synthétique : c'est un lanceur Ariane européen qui a mis en orbite le projet le plus ambitieux des États-Unis d'Amérique et de la NASA à travers le Webb."

Vous avez lancé un des plus gros projets de la NASA ?

"C’est le plus gros projet de la NASA. On peut dire que ce projet n’aura jamais d’imitateur. Après cette mission, on peut imaginer que d'autres missions seront faites différemment. Mais j'ai la conviction qu'aucun autre lanceur au monde, à l'avenir, ne mettra en orbite un objet aussi précieux. Il y avait aujourd'hui dans la coiffe d'Ariane dix milliards de dollar et vingt ans de travail de la NASA et de l'industrie américaine avec le soutien des Européens. Les choses ont parfaitement fonctionné."

Pour Arianespace, la mission s'arrête ici. À présent, les équipes de la NASA prennent le relais ?

"On a fait notre job. On a accompli notre mission. Tous les paramètres de vol sont parfaits. Toutes les premières données que nous avons sont absolument parfaites. Le lanceur a été totalement sur le trait. Il y avait un moment très important. C'était la séparation de la coiffe parce que pour le télescope Webb, nous avons adapté la coiffe. Ensuite, le lanceur a fait des manœuvres en roulis qu’il ne fait pas d'habitude. On va analyser plus en détail cela, mais effectivement, c'est d'ores et déjà un immense succès pour Arianespace. C'est aux équipes de la NASA de prendre le relais."

C’est une nouvelle étape dans vos relations avec la NASA ?

"On a construit avec la NASA quelque chose qui restera. L'Europe va contribuer au programme Artemis, de retour vers la Lune. On sait d'ores et déjà que c'est une Ariane 6 qui transportera le vaisseau, qui aura un rendez vous avec les échantillons martiens pour les ramener vers la Terre. Avec ça, c'est une mission qui est d'ores et déjà attribuée à Ariane 6 en 2026, dans le cadre de ce qui est en train d'accomplir Persévérance sur Mars. C’est une Ariane 6 qui enverra le véhicule qui aura ce rendez vous pour ramener en 2031 tous les échantillons. Ensuite, c'est une dynamique de coopération et de partenariat. En général, quand les choses commencent bien, elle se poursuivent. Ce que nous avons accompli aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans le partenariat entre l'Europe et les Etats-Unis."