Le décollage de la mission vers la Station spatiale internationale, à laquelle participe le Français Thomas Pesquet, est reporté de 24 heures, en raisons de mauvaises conditions météo. Le décollage aura lieu vendredi.

Thomas Pesquet doit embarquer à bord de l'ISS pour six mois. © AFP

Le décollage de quatre astronautes, dont le Français Thomas Pesquet, vers la Station spatiale internationale, est retardé de 24 heures. Le vaisseau Crew Dragon, construit par l'entreprise américaine SpaceX, devait décoller jeudi à 12H11 (heure de Paris) pour rejoindre l'ISS. Elle décollera finalement vendredi à 11h49, heure française.

L'information a été confirmée par un tweet et un communiqué de la NASA, qui explique que ce report est imputable aux "conditions météorologiques défavorables le long de la trajectoire de vol jeudi". "Même si les conditions autour du site de lancement semblent être favorables au décollage, les équipes de la mission doivent également tenir compte des conditions le long de la trajectoire de vol et de la zone de récupération" en cas de fuite au lancement ou si un accident survenait, précise la NASA.

Mission de six mois

Avec cette mission, c'est la première fois qu'un européen voyage à bord de la capsule "Crew Dragon" de Space X. L’entreprise américaine s’est imposée comme opérateur des transports spatiaux auprès de la NASA. Dans ce voyage, Thomas Pesquet représente l’Agence spatiale européenne. Il est accompagné de deux américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur et d’un Japonais Akihiko Hoshide. Tous ont déjà été dans l'espace.

Sur les six mois que dure la mission, Thomas Pesquet va prendre les commandes de l’ISS pendant un mois. Il s’est dit "incroyablement honoré". Il est le premier français à effectuer une seconde mission de six mois. Quatre sorties "extra-véhiculaires" sont programmées. Le français devrait participer à la plus importante, l’installation de nouveaux panneaux solaires. Pesquet avait participé à deux sorties la dernière fois.