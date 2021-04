"Le jour où" est une invitation à la rencontre de personnalités étonnantes, chercheurs passionnants et passionnés, qui vous embarquent dans leur univers. Une série dans laquelle Fabienne Chauvière donne la parole à des chercheurs de pointe, hors des sentiers battus.

Yann Algan : économiste, spécialiste de la confiance

Les travaux de Yann Algan se situent à la croisée de l’économie, de la psychologie et du management. Il a établi des liens entre les décisions économiques, la croissance et le bienêtre. Selon lui, il y a chez les Français une grande défiance vis-à-vis des institutions et des élites, et cette défiance aurait un coût humain et économique considérable. Il a également étudié le rôle de la confiance dans la montée du populisme (Les origines du populisme, Ed. du Seuil).

Plus qu’ailleurs, le français est défiant. Un Français sur cinq n’est pas satisfait de sa vie.

I l a choisi de s'intéresser à la confiance le jour où il a terminé son mémoire de philosophie sur les problématiques de coopération.

La relation entre confiance et croissance économique est palpable, je l’ai mesuré dans de très nombreux travaux.

Ce qui singularise la société française c’est son fonctionnement vertical, notre modèle sociétal est très hiérarchisé. Dès l’école, l’élève prend des notes en silence sans trop s’exprimer, l’échange et la coopération sont des valeurs plus développés à l’étranger, dans les pays nordiques par exemple. Cette absence de coopération se retrouve dans l’entreprise et explique le peu de confiance des salariés vis-à-vis de leurs manageurs. Cette défiance est aussi présente dans la relation entre les citoyens et leurs représentants politiques. En cause, probablement, une très forte opacité en ce qui concerne les décisions politique. Un autre point c’est la question de la proximité, nous sommes dans un pays très centralisé qui génère un sentiment d’éloignement et de défiance.

Hélène Courtois : astrophysicienne

L’astrophysicienne raconte avec enthousiasme le jour qui a marqué sa carrière en 2006. Assise au coin du feu en compagnie d’un collègue, face à ses cartes du ciel, elle réalise une découverte majeure : celle de Laniakea, le supercontinent céleste où graviterait un million de galaxies, dont la nôtre…. Au micro de Fabienne Chauvière, elle partage quelques souvenirs émerveillés de ses observations célestes :

"Ce que l’on observe est inatteignable, impalpable. Parfois on se poste le soir sur un balcon très haut en altitude, dans le vent, et l’on attend de voir le soleil se coucher et les étoiles s’allumer."

Lorsque l’on met l’immense télescope en route, il y a des pompes hydrologiques, des engrenages, des moteurs… une sonorité phénoménale, véritable musique à mes oreilles.

"En photométrie - l'étude de l'intensité lumineuse des étoiles- lorsqu'on voit la galaxie apparaitre c’est comme si un grand peintre peignait sous nos yeux… Il y a des galaxies oranges, bleues, vertes, énormément de couleurs. "

Éric Baratay : historien, spécialiste de l'histoire des relations hommes-animaux

C’est Le 15 aout 1985, dans un hamac à la campagne, inspiré par le vol d’une colombe, que cet historien a eu l’idée de travailler sur l’Histoire des relations entre les hommes et les animaux.

Avec sensibilité et empathie il essaie d’adopter le point de vue d’un cheval, d’un chien ou d’une girafe et se penche sur leurs émotions. Dans ses études, il s’appuie sur le travail des éthologues, des biologistes, des généticiens, des historiens de l'art, des écrivains... L’intelligence de l’homme n’est pas en haut de la pyramide, explique-t-il, Il faut penser une pluralité des intelligences, des émotions et du langage, entre les vivants.

"Depuis une dizaine d’années je me penche sur cette relation du côté des animaux. On a longtemps pensé qu’ils n’avaient pas d’histoires. Leur accorder une histoire est un geste assez politique… "

Il faut aller voir ce qui se passe du côté des animaux, en épousant par exemple le point de vue d’un cheval pendant la guerre, cela nous ouvre des portes insoupçonnées.

