De fabrication israélienne, cet exosquelette équipe un premier Français, un jeune paraplégique de 26 ans et sera exposé en démonstration lors du lancement de l'année croisée Israël/France au Grand Palais le 5 juin 2018.

L'exosquelette de ReWalk est actuellement testé par un premier patient français © ReWalk

Remarcher quand on est para ou tétraplégique, c'est un espoir fou. Les progrès en neurosciences et robotique laissent pourtant entrevoir cette possibilité. En France, 50 000 personnes sont concernées.

À côté des projets en laboratoire, comme celui que mène Clinatech, un centre de recherche biomédicale situé à Grenoble et qui est basé sur des implants dans le cerveau, ou celui des Suisses à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, voici le premier exosquelette commercialisé. Il est actuellement testé par un premier patient, un jeune paraplégique de 26 ans.

Désormais Anthony fait le bruit d'un robot quand il marche, mais il remarche !

Anthony Estève appareillé et Fabrice Banchereau, conseiller technique chez Harmonie Medical service © Radio France / Sophie Bécherel

Premier Français équipé de l'exosquelette ReWalk, il est en fauteuil roulant depuis un accident il y a quatre ans. S'équiper du dispositif, c'est un peu enfiler une combinaison, façon "Iron Man" explique Anthony Estève : "Je suis assis dans mon fauteuil, je me mets à côté de l'exosquelette, je me transfère tout seul dans l'exosquelette qui est lui aussi assis. J'ai plein de sangles à mes pieds, à mes genoux, à mes hanches, et une fois que je suis attaché, j'ai une montre Bluetooth qui me permet, avec des boutons, de me lever, puis de marcher."

C'est un capteur situé à la hanche qui détecte le mouvement du corps quand Anthony Estève se penche vers l'avant. Cela enclenche la marche. L'équilibre est assuré par des béquilles. Mis au point par des Israéliens, l'exosquelette nécessite une prise en main, explique Fabrice Blanchereau, technicien dans la société Harmonie médical service qui le commercialise : "Aujourd'hui, pour que la personne l'utilise seule, il faut qu'elle aille dans un centre de rééducation avec une équipe : kiné et ergothérapeute qui l'évalue et lui apprenne à l'utiliser. Il faut à peu près 20 à 30 heures d'utilisation pour vraiment être autonome, seul."

Testé par un centre de rééducation fonctionnelle près de Bordeaux, ReWalk a été approuvé pour son intérêt thérapeutique. Mais il coûte 80 000 euros et n'est pas remboursé. Pour contourner l'obstacle, Anthony Estève a lancé une cagnotte.

Anthony Estève a décidé de lancer une cagnotte pour contourner l'obstacle du coût. Financement participatif à retrouver sur la plateforme Leetchi sous le nom Espoir Rewalk.