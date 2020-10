Une nouvelle série de podcasts de Mathieu Vidard, à partir du mercredi 7 octobre 2020

OLMA © Radio France

France Inter et la Cité des sciences et de l’industrie lancent une nouvelle série de podcasts pour inviter les jeunes de 8 à 12 ans à rencontrer OLMA, une machine imaginaire qui se nourrit de toutes les connaissances du monde. L’histoire se passe sur l’île du Spitzberg en Norvège où se trouve la banque de la Vie.

Au programme de cette série : des fictions, des voyages extraordinaires dans le ciel, l’espace, le cerveau, la terre, les origines de l’Homme et la rencontre avec des scientifiques attendus sur l’île de Spitzberg tels qu’Etienne Klein, Yaelle Nazé, Hubert Reeves, Roland Lehoucq, Nathalie Palanque ou François Forget.

L’histoire se déroule sur l’île du Spitzberg en Norvège où se trouve la banque de la Vie, la plus grande réserve de graines du monde. C’est là que sont stockées toutes les semences de la planète dans un coffre-fort construit à flanc de montagne et protégé par le froid. Malheureusement, l’Arctique est aussi l’endroit sur terre où le réchauffement climatique est le plus rapide. La banque de la Vie commence à prendre l’eau en raison de la fonte de la glace. Afin de protéger ce lieu des inondations, le gouvernement norvégien a lancé un appel international aux scientifiques pour sauver la réserve….

C’est ainsi qu’une équipe de chercheurs a proposé de tester OLMA « la machine de la connaissance » (OLMA signifie « Optimum Learning Machine »). Celle-ci produit sa propre énergie en se nourrissant de toutes les connaissances qu’elle apprend. À bord d’une goélette, des scientifiques de toutes les disciplines viennent à la rencontre d’OLMA pour lui raconter leurs sujets de recherche.

Mathieu Vidard, gardien de cette banque de la Vie, fera donc découvrir OLMA et de nombreux scientifiques au jeune public.

Un podcast à retrouver sur les sites et applications de France Inter, Radio France, les sites internet et les réseaux sociaux de la Cité des sciences et de l’industrie, leblob.fr ainsi que sur iTunes, Spotify et Deezer.

► Les aventures d’Olma, la machine de la connaissance, une série de podcasts à destination des 8-12 ans / une co-production France Inter – Cité des sciences et de l’industrie / Mathieu Vidard : producteur / Emilie Blon-Metzinger : comédienne/voix OLMA / Lucie Sarfaty : chargée de programme / Fanny Bohuon et Anne-Sophie Ladonne : réalisatrices.