Ô surprise ! Dans un seul gramme de notre terre nourricière, nous trouvons un milliard de bactéries et notre corps physique lui-même est à quatre-vingt-dix pour cent microbien ! Voyons d’un peu plus près ces micro-organismes étonnants et si proches, et faisons le bilan des avancées scientifiques avec l'ATAC !

Pendant très longtemps, les bactéries eurent mauvaise réputation, sur un regrettable malentendu. En effet, alors que Louis Pasteur élaborait sa théorie microbienne des maladies contagieuses et découvrait le vaccin contre la rage, le monde scientifique adoptait l’équation : bactérie = maladie. Une formule qui allait perdurer et devenir une idée reçue.

Pourtant le même Louis Pasteur avait également déclaré, dans un compte-rendu de l'Académie des Sciences :

Une vie sans bactéries est impossible.

Aujourd'hui, avec la dégradation des milieux naturels et la montée en puissance des problèmes de santé, il nous faut aborder la réalité du monde infinitésimal des bactéries avec un nouveau regard.

Les films lanceurs d'alerte

En 2010, dans Solutions locales pour un désordre global, film documentaire mais aussi livre engagé, la réalisatrice Coline Serreau décrit les solutions proposées contre le dérèglement écologique mondial. Cette tribune passionnante offerte à divers spécialistes nous permet de faire la connaissance du couple Bourguignon, Claude et Lydia, microbiologistes des sols. Fondateurs du laboratoire français indépendant LAMS, ils nous alertent au sujet de la stérilisation progressive des sols, en France, comme ailleurs, et ceci depuis les années 1970.

Dans ce court reportage effectué dans le laboratoire LAMS que le couple Bourguignon a fondé, la faune cachée qui vit dans la terre nous est révélée dans toute sa splendeur !

Dans Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, César du meilleur film documentaire en 2015, les exemples de changement s’affirment encore plus ouvertement : en Normandie, Perrine et Charles Hervé-Gruyer, produisent mille variétés sur un hectare, en permaculture, une technique très efficace sur des surfaces limitées. La terre, chargée d'humus et de micro-organismes redevient plus fertile.

Cyril Dion explique :

L'agroécologie permet de stocker du dioxyde de carbone dans le sol et dans les arbres, et de redéployer de la biodiversité. Les insectes et les animaux reviennent.

La Tête au Carré et ses spécialistes

La Tête au Carré, émission scientifique de France Inter, nous informe sur le sujet très régulièrement, au fur et à mesure des avancées scientifiques et des prises de conscience du problème.

- En juin 2017, Claude et Lydia Bourguignon sont les invités de l'émission intitulée, Manifeste pour une agriculture durable, qui est aussi le titre de l'ouvrage qu'ils publient aux éditions Actes Sud, pour rendre son rôle essentiel à l’agriculture ainsi que des solutions pour la faire évoluer en qualité et en pérennité.

- En octobre 2018, dans son émission intitulée, Le sol, un patrimoine à protéger, Mathieu Vidard recevait Frédéric Denhez, auteur de l’ouvrage Le sol, enquête sur un bien en péril, paru en 2014, dans lequel le journaliste proposait un tour de France des nouvelles pratiques en agro-écologie. À ses côtés, Lionel Ranjard, écologue spécialiste des micro-organismes du sol, lançait à cette occasion le projet d’état des lieux de la biodiversité microbienne des sols français, une grande première !

- Le 22 janvier 2019, pour saluer la parution de cet inventaire salutaire qui porte le nom d’Atlas Atlas français des bactéries du sol, l’émission Les bactéries du sol nous présente cet ouvrage remarquable et accessible aussi bien par le grand public que par les spécialistes, révélant avec clarté la nécessité de préserver la flore microbienne des sols.

Lionel Ranjard, réinvité pour l'occasion, délivre un message teinté d'optimisme, et donne un bilan à l'issue de cet état des lieux en France :

En France, les sols ne sont pas morts, notamment les sols agricoles, ils sont même relativement bien gérés, les agriculteurs sont dans une dynamique positive par rapport à l'agroécologie.

39 sec Bilan de l'inventaire de l'état des sols en France Par Mathieu Vidard

Autre invité de cette émission, Marc-André Selosse, professeur au Muséum d'histoire naturelle et enseignant, pour la publication de Jamais seul. En ce XXIe siècle, ce professeur passionné nous encourage à modifier notre point de vue sur les bactéries, en spécifiant l'interaction entre elles et de plus gros organismes, avec bénéfices mutuels et des relations vitales.

Il décrit avec une extraordinaire précision le rôle essentiel que jouent les bactéries dans le tourbillon du vivant, il évoque la résistance incroyable des sols mais aussi leurs limites :

Le sol a une capacité incroyable à répondre à des perturbations.

55 sec Capacité des sols à tamponner les variations Par Mathieu Vidard

Les bactéries sont partout !

Les micro-organismes existent partout, même et surtout au plus profond des sols, puisqu'une étude récente a démontré que 70% des microbes de la Terre vivent dans ses profondeurs, dans des roches soi-disant stériles mais où en fait, les bactéries pullulent.

Le 21 janvier 2019, l'ATAC recevait trois chercheuses d'un programme de recherche international, le Deep Carbon Observatory, Isabelle Daniel, Emmanuelle Gérard et Benedict Menez, pour évoquer ces découvertes fondamentales.

Même scénario dans notre propre corps, où seulement dix pour cent de nos cellules sont à nous, le reste étant définitivement bactérien.

Une page santé de France Bleu nous l'apprend sans détour, et tout ce que nous avons appris à l'école doit être remis en question !

Christophe Mercier, microbiologiste et naturopathe, est l'invité de Valérie Pierson pour sa chronique santé sur France Bleu Lorraine et voici ce qu'il nous révèle :

Cent mille milliards de bactéries vont vivre avec nous, en grande partie dans notre tube digestif.

La révélation est de taille et nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de toutes ces données nouvelles dans le monde scientifique mais aussi leur impact sur notre santé et notre façon de vivre.

