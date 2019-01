Avec son module explorateur Chang'e-4, la Chine a réussi jeudi un alunissage inédit sur la face cachée de la Lune, une première mondiale qui renforce les ambitions spatiales de Pékin.

C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la surface lunaire © Maxppp / EPA/MAXPPP

Le module d'exploration Chang'e-4, qui avait quitté la Terre le 8 décembre, s'est posé sans encombre à 10h26 heure de Pékin (02h26 GMT), a rapporté l'agence Chine nouvelle. Il a envoyé une photo de la surface lunaire au satellite Queqiao, en orbite autour de la Lune, a précisé la télévision publique CCTV.

Contrairement à la face de la Lune la plus proche de la Terre, qui est toujours tournée vers notre planète, aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait encore jamais touché le sol de l'autre côté.

La face cachée est montagneuse et accidentée, parsemée de cratères, alors que la face visible offre de nombreuses surfaces planes pour se poser. La Chine se préparait depuis des années à cette opération particulièrement difficile du point de vue technologique.

Un des défis majeurs consiste à parvenir à communiquer avec le robot lunaire : la face cachée étant toujours orientée dans le sens opposé à la Terre, il n'y a pas de "ligne de mire" directe pour transmettre les signaux, sauf à installer un relais.

La Chine a donc lancé en mai dernier un satellite baptisé Queqiao ("Le Pont de la pie"), positionné en orbite lunaire de façon à relayer les ordres et les données échangés entre la Terre et le module.

Pendant la nuit lunaire -- qui dure 14 jours terrestres -- les températures tombent à -173 degrés. Pendant la journée -- aussi équivalente à 14 jours terrestres -- elles peuvent atteindre 127 degrés.

Et pour corser la difficulté, le Chang'e-4 a été envoyé en direction d'une région du pôle sud de la Lune, le Bassin Aitken, dont le terrain est particulièrement complexe et escarpé. L'engin doit notamment mener des études portant sur les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes.

"Lapin de jade"

C'est la deuxième fois que la Chine envoie un engin explorer la surface lunaire après le petit robot motorisé Yutu ("Lapin de jade") en 2013, qui est resté actif pendant 31 mois. Pékin prévoit déjà de lancer l'an prochain un Chang'e-5 pour recueillir des échantillons et les ramener sur Terre.

La Chine investit des milliards dans son programme spatial, piloté par l'armée. Elle place des satellites en orbite, pour son compte (observation de la Terre, télécommunications, système de géolocalisation Beidou) ou pour d'autres pays. Elle a d'ailleurs réalisé 30% des lancements mondiaux l'an passé et doublé les américains (39 lancements avec la fusée Longue Marche contre 31 tirs pour les USA). Elle espère également envoyer un robot sur Mars et des humains sur la Lune.

Pékin a dévoilé en novembre une réplique de sa première grande station spatiale ("Palais céleste") qui devrait être opérationnelle aux alentours de 2022 et succéder à l'embryon de station qu'elle a déjà bâti seule. La Chine n'est pas partenaire de l'ISS, la Station spatiale internationale et n'est pas encore associée aux projets internationaux spatiaux.