Une création originale

Deux heures avec au programme des débats et des échanges ! Cette année France Inter dédie ce cycle de conférence aux méandres du cerveau.

Un podcast à télécharger via RSS ou sur iTunes, qui sera mis à jour tout au long de l'année avec de nouveaux thèmes. Abonnez-vous !

Cycle : « Cerveau » par Mathieu Vidard et Lionel Naccache

« Les secrets de notre mémoire »

Mathieu Vidard et Lionel Naccache nous invitent à une expérience inédite dans les secrets de notre mémoire. Comment se construisent les souvenirs ? Que se passe-t-il quand la mémoire défaille ou nous joue des tours et comment améliorer nos performances de mémorisation ? Individuelle et collective, la mémoire est aussi à la base de notre identité.

Les invités : Francis Eustache, neuropsychologue, Pascale Piolino, chercheuse au laboratoire Mémoire & Cognition, l’historien Denis Peschanski et la comédienne Dominique Blanc.

Les producteurs : Mathieu Vidard, producteur de « La tête au carré », le magazine scientifique de France Inter et Lionel Naccache, neurologue et auteur de « Parlez-vous cerveau »

Réservation : Assistez aux conférences sur le cerveau

Cycle : « Bien vivre ensemble » par Ali Rebeihi et Christophe André

"Ralentir, se déconnecter"

"Les bienfaits de la bienveillance"

1h 45 min Conférence sur la bienveillance Par Radio France

Cette conférence a pour but de nous apprendre à prendre le temps et de nous expliquer qu'au travers d'activités comme la lecture et l'écriture, nous arrivons à prendre de la distance et ralentir.

Les invités : Christilla Pellé-Douël, journaliste et Rémy Oudghiri, sociologue.

"Comment gérer ses émotions ?"

1h 58 min "Comment gérer ses émotions ?" par Ali Rebeihi et Christophe André Par France Inter

Cette conférence met en lumière la manière de réguler et développer notre intelligence émotionnelle.

Les invités : Didier Pleux, psychologue et la comédienne Caroline Proust, témoin de la vie culturelle.

Les producteurs : Ali Rebeihi producteur de l'émission France Inter Grand bien vous fasse et Christophe André, médecin psychiatre et psychothérapeute.