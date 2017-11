Sur les 125 espèces de mammifères en France, 17 sont menacées et 24 autres quasi menacées. Huit ans après le premier état des lieux, la mise à jour de la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Muséum d'histoire naturelle montre une aggravation.

Le vison d'Europe l'un des mammifères les plus menacés de France © AFP / Gilles Martin / Biosphoto

Il y a huit ans, un quart des espèces de mammifères étaient menacés ou quasi menacés. Or aujourd'hui, un tiers des espèces terrestres et un tiers des espèces marines sont menacées ou quasi menacées en France métropolitaine contre respectivement.

- Le vison d’Europe : en danger critique

Il devient l’un des mammifères les plus menacés de France. L'espèce ne compte que 250 animaux. La destruction des zones humides et la concurrence avec le Vison d’Amérique sont les principaux facteurs responsables de ce déclin, et dans une moindre mesure le piégeage accidentel. L’espèce est également victime de collisions routières et d’empoisonnements indirects dus à la lutte chimique contre les rongeurs dont elle se nourrit.

- L'ours, le loup et le lynx : menacés

Même si la population des ours et des loups est en augmentation, ils restent menacés en raison de leurs effectifs toujours réduits. Ils demeurent la cible de braconnage. Les espèces sont menacées mais les conflits entre agriculteurs, éleveurs, habitants et défenseurs de la cause animale en font des victimes.

Florian Kirchner, chargé du programme pour les espèces à l'Union internationale pour la conservation de la nature joint par Rosalie Lafarge :

Urbanisation, mise en culture, intensification des pratiques agricoles, pesticides : autant de pratiques humaines menaçant directement ces mammifères

- Le putois d’Europe, le lapin de Garenne, certaines musaraignes et chauves-souris : vulnérables voire quasi menacés

L’intensification des pratiques agricoles et la transformation des paysages entraînent la perte d’habitats essentiels pour de nombreuses espèces. Elles pâtissent des remembrements conduisant à la destruction du bocage et des haies. L’usage important de pesticides affecte également les espèces insectivores en amenuisant leurs ressources alimentaires : c’est le cas pour la musaraigne crocidure leucode ou pour des chauves-souris comme la Pipistrelle commune.

Une musaraigne, la crocidure leucode, est classée "quasi menacée" © Maxppp / A. Hartl/picture alliance / blickwinkel/A/Newscom

Ces quatre espèces sont aujourd’hui en régression à l’échelle nationale.

Le molosse de Cestoni (chauve-souris) est passé de "préoccupation mineure" à "quasi menacé" et la noctule commune (chauve-souris) de "quasi menacée" à "vulnérable". Jusque-là principalement affectées par l’intensification des pratiques agricoles et par l’exploitation forestière réduisant l’abondance des vieux arbres, les chauves-souris se trouvent désormais confrontées à des menaces additionnelles.

Le molosse de Cestoni quasi menacé © AFP / Leemage

Bon nombre d’espèces sont touchées par les opérations de rénovation et d’isolation des bâtiments, qui entraînent la disparition de gîtes qu’elles affectionnent. Dans d’autres cas, le développement du secteur éolien entraîne des collisions avec les pales.

- Le cachalot : vulnérable

Dans le domaine marin, les mammifères font face à de multiples menaces, incluant la pollution sonore due au trafic maritime et aux sonars militaires, les pollutions chimiques, les captures accidentelles liées à l’utilisation de filets maillants ou de chaluts pélagiques, et la surpêche réduisant leurs ressources alimentaires.

- Le phoque veau-marin : quasi-menacé

Il est victime de captures accidentelles par les engins de pêche, du dérangement lié aux activités humaines, et est très sensible aux maladies virales.

- La loutre d’Europe et le bouquetin des Alpes sauvés de la disparition

La loutre d'Europe a été sauvée de la disparition grâce à des mesures de réintroduction © Maxppp / W. Layer/picture alliance / blickwinkel/W/Newscom

En situation précaire il y a quelques décennies, la loutre a aujourd’hui colonisé de nouveau de vastes secteurs dans la plupart des régions. Et après avoir quasiment disparu des Alpes françaises, le bouquetin des Alpes a repeuplé plusieurs départements.