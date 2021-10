Les masques chirurgicaux peuvent être portés après plusieurs passages en machine, confirment des chercheurs français dans une étude publiée le 11 octobre dernier. Cela doit permettre de limiter les déchets liés à la crise du Covid-19.

Les chercheurs français ont passé les masques plusieurs fois à la machine [photo d'illustration]. © AFP / Romain Longieras / Hans Lucas

Jeter son masque chirurgical après plusieurs heures d'utilisation. C'est la recommandation entendue par tous les Français depuis le début de la crise du Covid-19, l'objectif étant de garantir une efficacité optimale contre le virus. Ce geste n'est cependant ni économique, ni écologique. Mais une étude française publiée dans la revue scientifique Chemosphere le 11 octobre dernier pourrait bien changer la donne.

D'après des chercheurs des universités de Grenoble, Lyon, de Lorraine ou encore du CNRS, les masques chirurgicaux conservent bien leurs performances de filtration après plusieurs passages en machine. Les masques en polypropylène peuvent être lavés jusqu'à dix fois, "sans aucune dégradation de leurs propriétés de filtration ou de respirabilité", confirme l'équipe de scientifiques après avoir effectué de nombreux tests en laboratoire.

"Nous nous sommes arrêtés à dix lavages dans le cadre de notre étude mais on peut imaginer en faire plus", assure auprès du journal Le Monde Philippe Cinquin, coordinateur scientifique du Centre d’investigation clinique du CHU de Grenoble. "Il faut alors proposer une règle simple : jetez votre masque quand son apparence montre qu’il est abîmé et qu’il ne s’ajuste plus bien au visage."

40.000 tonnes de déchets non recyclés

Ces masques lavés offrent toujours une meilleure protection que ceux en tissu, selon les chercheurs, et ont obtenu la certification Afnor. Reste désormais à convaincre les autorités sanitaires de changer la réglementation en vigueur, qui interdit la réutilisation des masques, pour pouvoir en faire la promotion.

"La réutilisation des masques dans la population, dans l'industrie ou à l'hôpital (pas en chirurgie) présente des avantages importants pour la gestion des déchets sans dégrader la sécurité des individus portant des masques réutilisés", soulignent les chercheurs français. D'après une mission d'information sur le traitement des masques usagés menée par les députés Danielle Brulebois et Gérard Leseul, entre 6,8 et 13,7 milliards de masques à usage unique ont été utilisés en France en 2020.

Citant la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), les députés indiquent que "l’épidémie de la covid-19 est responsable de la production d’environ 40.000 tonnes de déchets non recyclés en 2020 en France".