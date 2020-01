Est-ce que les oiseaux entendent bien ? C’est la question posée par Victor (5 ans ) et Eline (8 ans) aux "P’tits Bateaux", l’émission dominicale de France Inter animée par Noëlle Bréham où des spécialistes répondent aux questions des enfants.

Les oiseaux ont-ils des oreilles ? © Getty / David Briard

La réponse de Guilhem Lesaffre, professeur de lettres, et administrateur du Centre ornithologique Île-de-France (CORIF) : "C’est une question qui montre que les enfants sont d’excellents observateurs. C’est vrai que lorsqu'on on voit un oiseau, on n’aperçoit pas ses oreilles.

Certaines personnes pensent parfois que les hiboux en sont pourvus à cause de leurs plumes sur le haut de la tête (les aigrettes) mais il faut tordre le cou à cette légende et dire qu’aucun oiseau n'a d'oreilles externes.

Nous, les êtres humains, nous avons des oreilles, ce qui est bien pratique pour poser nos lunettes ! Mais les oiseaux n'en ont pas. En revanche, pour entendre, ils ont bien sûr des oreilles internes, tout comme nous.

Et pour le savoir il suffit, si vous avez l’occasion d’approcher un oiseau, de souffler sur sa tête un peu en arrière de l'œil. En soulevant des plumes, vous verrez apparaître ce qu'on appelle le conduit auditif : c’est, comme chez l’humain, l'entrée de l'oreille. Cela va permettre aux oiseaux d'entendre, et dans certains cas mieux que nous".

Une conséquence de l’évolution

GL : "Si l’oiseau ne possède pas de pavillon externe (ce qui nous permet de rabattre les sons vers les oreilles), c'est probablement le résultat de l'évolution. Au cours des millions d'années, elle a façonné les êtres, dont les oiseaux.

Les oiseaux ont probablement été gênés par des oreilles pour voler parce qu'il n'y a rien de moins aérodynamique !

Leur conduit auditif est par ailleurs très bien protégé par des petites plumes très courtes et très résistantes qui vont empêcher l'air de s'engouffrer quand ils volent - parce que quand un oiseau vole à 100 ou 120 km/h, ce serait douloureux."

