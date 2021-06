La première éclipse annulaire de l’année était visible, ce jeudi 10 juin, entre le Canada et la Sibérie, en passant par les États-Unis, l’Europe... et même la France.

Le soleil se lève le 10 juin 2021 à Toronto, Canada, avec l'éclipse solaire. © AFP / Mark Blinch Getty

Un mince anneau de feu dans le ciel, derrière un disque noir. Voilà à quoi ressemblait cette éclipse solaire, que l’on pouvait distinguer dans l’hémisphère nord ce jeudi 10 juin. Un spectacle surtout visible aux États-Unis, au Canada, en Russie et en Sibérie. En France, c’est à Brest que pouvait la voir le mieux. À Paris, elle était partielle à 13, 12%, 16% à Lille. Il s'agit de la première éclipse annulaire de l'année 2021, et la 16e du XXIe siècle. Ce phénomène astronomique arrive en période de nouvelle Lune, lorsque Terre, Lune et Soleil sont parfaitement alignés. La prochaine éclipse totale aura lieu le 4 décembre prochain mais ne sera visible que depuis l'Antarctique. Il faudra ensuite attendre le 8 avril 2024 pour revoir une telle éclipse.

Une éclipse solaire partielle s'élève au-dessus des ponts traversant l'East River à New York, 10 juin 2021. © Maxppp / Justin Lane - EPA

Une éclipse solaire partielle pouvait être vue derrière les nuages dans le ciel au-dessus dans un parc à Bruxelles, 10 juin 2021 © Maxppp / Olivier Hoslet

L'eclipse solaire au-dessus du phare de Scituate, dans le Massachusetts, le 10 juin 2021. © AFP / Joseph Prezioso

