Les extraordinaires pouvoirs du cerveau. Des conférences et des débats organisés par Le Point

Neuroplanète 2022 © Le Point

Mais que peut-il bien se passer dans les méandres et circonvolutions de votre cerveau ? Pour savoir ce qui vous pousse à aimer, manger ou encore apprendre, rendez-vous avec les meilleurs experts au Centre universitaire méditerranéen de Nice.

Avec David Foenkinos et Éric-Emmanuel Schmitt, les hommes de lettres seront bien représentés cette année lors de cette nouvelle édition de Neuroplanète et ont accepté de livrer les secrets de leur inspiration !

D'autres intervenants viendront dévoiler les clés de leur réussite. Ce sera le cas du multi-entrepreneur niçois Cédric Messina, de la vice-championne du monde de paracyclisme sur piste Marie Patouillet ou du double champion du monde d'apnée Guillaume Néry, qui a accepté de faire examiner son cerveau par l'un des plus célèbres spécialistes de l'exploration de cet organe.

Les techniques les plus modernes d'imagerie permettront aux professeurs Stanislas et Ghislaine Dehaene de nous montrer les secrets de notre cerveau. Quant aux professeurs Stephan Chabardès et Denys Fontaine, neurochirurgiens, ils raconteront comment ils placent des électrodes dans le cerveau pour soulager les patients souffrant aujourd'hui de la maladie de Parkinson, et demain d'autres troubles.

Pour terminer, nos comportements pathologiques vis-à-vis de notre bonne vieille Terre, l'éco-anxiété générée par le dérèglement climatique, l'irresponsabilité pénale, le chamanisme ou encore l'autohypnose complèteront un programme très varié.

Quelques conférences et ateliers :

► Vendredi 18 mars

Conférence à 12h10 : Maladies psychiques : à quand la fin des tabous ?

Parmi les très nombreuses personnes qui reconnaissent avoir déjà souffert de troubles psychologiques, la moitié seulement a consulté spécifiquement pour ce type de problème. Deux causes principales : la difficulté d’ « avouer » leur mal et celle de trouver la bonne solution, parmi la pléthore de possibilités (pas toutes adaptées, efficaces, ni même parfois très sûres). Si le Covid a permis de lever un certain nombre de tabous, il reste maintenant à simplifier et sécuriser les parcours thérapeutiques.

Avec Jérôme Palazzolo, psychiatre et psychothérapeute libéral à Nice et chercheur associé au LAPCOS (Laboratoire d’Anthropologie et de Psychologie Cliniques, Cognitives et Sociales) Université Côte d’Azur, Caroline Touizer, directrice du LAB Innovation Santé de Santéclair et Elyane Vignau, rédactrice en chef digitale de Psychologies et responsable du projet MonPsy

Atelier à 15h : Dans la peau d’un Dys

Avez-vous déjà tenté d’écrire avec la main gauche si vous êtes un droitier et l’inverse pour un gaucher ? Avec un gant de boxe ? Pouvez-vous facilement effectuer simultanément des tâches différentes avec les deux mains ? Grâce à cet atelier, la Fédération Dyspraxique Mais Fantastique vous permettra de mieux comprendre les difficultés posées au quotidien par les Dys, d’apprendre à les identifier et à trouver les meilleures solutions. Matériel à prévoir : des gants de ski ou de jardinage

Avec Marianne Deletang, présidente de la fédération et maman d’une jeune fille multi-Dys, accompagnée de plusieurs bénévoles

► Samedi 19 mars

Conférence à 14h15 : le rouge a son parfum… Qu’en dit le cerveau ?

Les neurologues sont parfois confrontés à des histoires étranges qui vont bien au-delà de l’anecdote. Mais qui révèlent les rouages mêmes de notre esprit et qui posent des questions auxquelles les neurosciences et l’imagerie cérébrale apportent de plus en plus de réponses. Témoins cette femme qui associait les couleurs à des odeurs, cet homme qui ne reconnaissait plus les visages, même ceux de son épouse et de ses enfants ou cette femme devenue incapable d’utiliser les objets du quotidien, comme des ciseaux ou une fourchette.

Avec Laurent Cohen, professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière (Paris) et chercheur à l’Institut du Cerveau et de la moelle épinière (ICM)

Conférence à 16h50 : La stratégie du poulpe et autres exemples de bio-inspiration

Depuis des millions d’années, les animaux ont développé des comportements très innovants, pour s’adapter au mieux à leur environnement et aux menaces auxquelles ils doivent faire face : les baleineaux ont des mentors, le poulpe s’en sort souvent grâce à son agilité, le corail pratique le lâcher-prise, les primates le troc, les poissons des alliances de circonstances… Les humains s’inspirent parfois de ces modèles vertueux.

Avec Emmanuelle Joseph-Dailly, anthropologue, consultante, formatrice, conférencière, chargée d’enseignement et auteur de La stratégie du poulpe (Ed Eyrolles 2021)

