Les pouvoirs méconnus du cerveau. Au programme : conférences, ateliers, méditation, chamanisme et scientifiques de renom !

La cinquième édition de Neuroplanète vous donne rendez-vous au prestigieux Centre Universitaire Méditerranéen, lieu culturel emblématique de la ville de Nice.

France Inter a choisi, cette année encore, d’accompagner le forum Neuroplanète pour sa cinquième édition. Organisé par Le Point et la ville de Nice, cet événement majeur permet à tous de découvrir les extraordinaires pouvoirs du cerveau.

Incroyable cerveau !

À l'origine du meilleur comme du pire, il engendre des pathologies de toutes pièces, et influence favorablement la guérison des affections. Depuis fort longtemps, il fascine. Mais aujourd'hui, les scientifiques ne s'intéressent plus seulement à son fonctionnement « normal » et à ses différentes pathologies. Ils ont ouvert leurs chakras à des pratiques encore récemment jugées comme exotiques, ésotériques, voire charlatanesques ; et attention, elles le sont parfois ! Grâce à des études sérieuses, ces spécialistes mettent en évidence les effets bénéfiques de la méditation, de l'hypnose ou encore des transes.

À Neuroplanète, cette année, laissez-vous mener par le bout du cerveau !

Pendant deux jours, des intervenants prestigieux, d’éminents scientifiques, neurologues, psychologues, écrivains, intellectuels et sportifs échangeront avec la volonté de faire partager leur savoir et leurs expériences au grand public, initié ou non, et aux professionnels de santé.

Avec Boris Cyrulnik, Hubert Reeves, Bruno Falissard, Françoise Radat, Jean-Pierre Bellier, Paul Flasse, Anne-Julie Vaillant- Ciszewicz, Patricia Reynaud-Bouret, György G. Rath, Marc Rey, Alice Boisserand, Olivier Guérin, Jeremy Howick, Frédérick Cosnard, Eléonore Czarik et beaucoup d’autres intervenants !

Les visiteurs sont invités à participer à des ateliers thématiques interactifs, avec en parallèle des débats et des conférences :

Intelligence artificielle et neurosciences : rencontre du troisième type

Tout sur le placebo

La thérapie par le rire : exercices pratiques

Maladies psychosomatiques : parle à ma tête, mon corps est malade

Tout ce que l’on soigne par hypnose

Chamanisme, bouddhisme et cerveau : ce que dit la science

Cyrulnik / Giesbert : résilient toi-même !

Psychopathes, pervers, assassins, quand le cerveau déraille

Neuroplanète, un événement gratuit pour permettre à tous de découvrir les pouvoirs méconnus du cerveau.

