Les nouvelles aventures du cerveau !

Consacré aux neurosciences et aux extraordinaires pouvoirs du cerveau, le forum Neuroplanète, organisé par Le Point, invite d’éminents scientifiques et des personnalités de tous les horizons à venir à la rencontre du public pour deux jours de conférences, de débats et d’ateliers. Tous sont unis dans la même volonté de faire partager leur savoir et leurs expériences au grand public, initié ou non, et aux professionnels de santé.

France Inter traite de questions scientifiques quotidiennement sur son antenne et plus particulièrement dans son magazine scientifique, La Tête au carré de Mathieu Vidard. C’est donc tout naturellement qu'il se déplace, vendredi 15 mars de 14h à 15h, à Neuroplanète pour une émission en direct de Nice.

Cette saison, ce sujet lui tient particulièrement à cœur, puisqu’il anime avec le neurologue Lionel Naccache un cycle de conférences France Inter autour du cerveau. A cette occasion, Neuroplanète retransmettra exceptionnellement la dernière conférence de France Inter, Les clés de l’attention et de la concentration, vendredi 15 mars à 18h30.

À Neuroplanète 2019, vous allez comprendre pourquoi et comment les multiples idées fausses et informations erronées, ces fameuses fake news, ont un impact sur notre cerveau. Idem pour les stéréotypes dévastateurs, du style « ma fille, inutile de te fatiguer, tu perds ton temps, les maths ce n'est pas pour toi ! » ou d'autres visant notamment à exclure les personnes âgées de la société. Qui plus est avec des collégiens, car il y a urgence à ne pas laisser de telles bêtises s'ancrer dans leurs têtes.

Un lieu de rencontres et d’échanges avec un programme très éclectique qui recevra des célébrités, comme le neurologue Lionel Naccache, l’essayiste Idriss Aberkane, l’administrateur du Collège de France Alain Prochiantz, et le spécialiste des addictions Pier Vincenzo Piazza.

On y parlera aussi bien des stéréotypes, aux conséquences parfois ravageuses, que des fake news amplifiées par les réseaux sociaux. Les comportements des ados seront scrutés et les jeunes sportifs bénéficieront de conseils pour protéger leur cerveau.

En parallèle, des ateliers seront axés, entre autre, sur l’activité physique et les moyens de garder la forme. Yoga, et self défense seront au programme. Et dans cette ville de senteurs, l’olfaction sera mise à l’honneur.

