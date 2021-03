Dans un message largement relayé sur Twitter, la députée Anne Genetet affirme que la France est quatrième au classement mondial de la vaccination anti-Covid. En réalité, l'Hexagone situe plutôt au-delà de la 20e place.

Le premier tweet d'Anne Genetet a été partagé plus de 250 fois © AFP / XOSE BOUZAS / HANS LUCAS

La France est-elle "le quatrième pays au monde" en ce qui concerne la vaccination contre la Covid ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé la députée LREM Anne Genetet sur Twitter. Il semblerait pourtant que l'élue se base sur des données incomplètes. En effet, la députée des Français de l'étranger oublie une vingtaine de pays dont Israël, le Chili et la Serbie, qui figurent tout de même parmi les meilleurs élèves de la vaccination au niveau mondial. La France se situe en réalité loin derrière, au-delà de la 20e place. Explications.

Des données incomplètes qui suscitent l'indignation

Tout est parti de l'interview du professeur Gilles Pialoux, invité du grand entretien de France Inter ce mardi 30 mars. Le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, à Paris, déplore la déprogrammation de 80% des activités dans les hôpitaux d'Île-de-France et regrette qu'"il n'y a pas eu de débat citoyen sur les choix politiques". C'est la déclaration de trop pour la députée LREM Anne Genetet qui, sur Twitter, se dit "fatiguée du bashing de la France" et assure que nous sommes le "quatrième pays au monde en pourcentage de population qui a reçue (sic) une première dose".

Trente-trois minutes plus tard, et devant l'indignation de nombreux internautes ("quelle honte", "affligeant", "malhonnête"…), la députée des Français de l'étranger poste un deuxième tweet, sans retirer le premier déjà partagé plus de 250 fois. "Le graphique complet nous place 15e à égalité avec Italie, Allemagne et Pologne. Largement honorable aussi." Et pourtant, même cette précision est erronée.

La France entre la 22e et la 29e place

Anne Genetet partage en fait des tableaux provenant de la base de données de l'université d'Oxford Our World in Data, qui permet d'exclure n'importe quel pays. Dans son premier tweet, consacré au pourcentage de population qui a reçu au moins une dose de vaccin, Anne Genetet n'inclut ainsi pas des pays comme Israël, le Chili, ou encore la Serbie. Or si on les prend en compte, la France n'arrive qu'à la 22e place du classement.

Part de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin (29 mars 2021). / Our World in Data

Dans son deuxième message posté sur Twitter, qui se concentre sur le nombre de doses administrées pour 100 personnes, la députée LREM oublie encore des pays comme la Grèce et le Portugal. Dans cette configuration, la France se classe à la 29e place alors que la députée communique sur une "15e place". Nous nous retrouvons en fait derrière des pays comme les Émirats arabes unis, la Hongrie ou encore le Maroc, mais devant l'Espagne, le Canada et les Pays-Bas.

Si toutefois on exclut Bahreïn (765 km²), les Maldives (298 km²), Malte (316 km²), Singapour (714 km²), et l'Islande (360 000 habitants) qui, selon les critères de superficie ou de population, peuvent être considérés comme des micro-États, la France se classe alors 24e.

Nombre total de doses de vaccin anti-Covid administrées pour 100 personnes (au 28 mars 2021). / Our World in Data

À noter enfin qu'en valeur absolue, si on prend en compte le nombre de doses administrées sans le rapporter à la population, la France se classe 10e derrière des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie ou encore l'Indonésie. Des pays qui, au vu de leur population, sont loin d'intégrer le top 10 du classement en fonction de la proportion d'habitants vaccinés.