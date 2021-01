Dans la Saga des Humains, rendez-vous hebdomadaire de la Tête au Carré, Evelyne Heyer, professeure en génétique des populations, nous explique pourquoi nous, les humains, sommes en réalité tous cousin.e.s.

Il existe un calcul très simple qui permet de comprendre pourquoi on peut affirmer avec certitude que nous sommes tous cousins. Nous avons tous deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, 16 arrière-arrière-grands-parents. Le calcul se continue en multipliant par deux le nombre d'ancêtres à chaque génération et on arrive vite à des valeurs vertigineuses. Il y a 40 générations, vers l'an 800, à l'époque de Charlemagne, cela représente mille milliards d'ancêtres. Un chiffre astronomique à une époque où la France comptait moins de 10 millions d'habitants.

Seule explication, tous nos ancêtres généalogiques ne sont pas des individus différents. Mon arrière-arrière-grand-mère par mon père est peut être aussi une arrière-arrière-grand-mère par ma mère. Et aussi une de vos arrière-arrière-grand-mère. Nous partageons plein d'ancêtres communs. Nous sommes tous cousins.

Encore plus fort : non seulement nous avons des ancêtres communs, mais si on remonte dans le passé, on arrive à un moment où nous avons tous exactement les mêmes ancêtres. Un ancêtre qui est dans une généalogie l'est dans toutes les généalogies. Ainsi, en Europe, il y a environ mille ans, tous les ancêtres qui vivaient et qui ont eu des descendants jusqu'à nos jours sont les ancêtres de quasiment tous les Européens.

Ça permet d'affirmer, sans craindre de trop se tromper, que si certains de vos grands parents sont nés en France, Charlemagne qui, d'après les généalogistes, a eu des descendants jusqu'à nos jours, est également votre ancêtre.

A l'échelle de la planète

Toujours avec le même modèle mathématique très simple, il est possible de calculer de quand date notre premier ancêtre commun. Le premier ancêtre commun aux Européens daterait d'environ 600 ans et l'ancêtre commun le plus récent de toute l'humanité aurait vécu récemment, il y a moins de cinq mille ans.

Comment imaginer ce résultat surprenant ? Du fait des migrations qui ont toujours eu lieu sur la planète. Parmi tous vos ancêtres, certains viennent du Caucase, qui eux mêmes ont certainement un ou plusieurs ancêtres venant de plus à l'est, qui sont eux mêmes ancêtres de personnes vivant maintenant en Chine. Et vous avez certainement parmi tous vos ancêtres, certains qui viennent du Moyen-Orient, qui sont aussi communs à des Africains de la Corne de l'Afrique, eux-mêmes commun à des Africains subsahariens.

En fait de proche en proche, vous récupérez des ancêtres venus de toute la planète qui, mécaniquement, deviennent eux aussi vos ancêtres. Ce qui est vraiment vertigineux, c'est d'imaginer que nous avons tous dans nos ancêtres un cultivateur du riz de Chine, un sibérien éleveur de rennes, un Africain chasseur d'éléphants.

Et pourtant nous somme tous différents

Tous ces ancêtres n'ont pas le même poids dans les généalogies. Si vous êtes Gabonais, vos ancêtres africains sont plus fréquents. Si vous êtes Suédois, vous avez plus d'ancêtres européens. De plus, chaque ancêtre n'a pas transmis à chaque descendant les mêmes bouts d'ADN. Au hasard, vous en transmettez seulement la moitié à vos enfants. D'ailleurs, un ancêtre à la dixième génération a une chance sur deux de ne rien vous avoir transmis. Et voilà pourquoi on est bien tous parents et tous différents.