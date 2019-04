Lieu d’exploration, réserve de biodiversité, source d’inspiration et de légendes, découvrez les facettes les plus étonnantes et les plus méconnues de l’océan !

Le caelacanthe, un des étranges locataires de cette exposition "Océan, une plongée insolite" © Radio France / Celia Quilleret

La nouvelle grande exposition Océan, une plongée insolite du Jardin des Plantes nous plonge dans les profondeurs de l'océan ! Ce territoire qui recouvre 71% de la surface de la Terre abrite une immense biodiversité encore insoupçonnée. Au fil d'un parcours immersif, vous pourrez explorer des milieux insolites à la rencontre d'espèces aux caractéristiques étonnantes. Un voyage sous la surface qui invite à prendre conscience de la richesse du milieu marin et alerte sur les menaces que les activités humaines font peser sur lui.

L'aventure commence par un constat : l’océan est méconnu car il constitue pour nous un environnement aux multiples contraintes. Pour relever le défi de son exploration, les scientifiques ont inventé au cours des siècles des techniques et outils de plus en plus performants. Parcourez les grands jalons de cette odyssée sous-marine ! Découvrez le rôle que jouent aujourd’hui les chercheurs du Muséum dans l’inventaire d’une biodiversité marine, l'évolution de nos outils pour atteindre de nouvelles profondeurs et les missions actuelles des chercheurs du Muséum pour inventorier cette biodiversité dont la majeure partie reste à découvrir.

► Observez une vie invisible à l'œil nu, en pénétrant dans le monde fascinant du plancton microscopique. Découvrez l'importance et la beauté des micro-organismes qui représentent plus de 95% de la biomasse de l'océan.

► Plongez en milieux extrêmes, dans des territoires difficiles d'accès. Découvrez les reliefs des grandes profondeurs et les eaux glacées de l’océan Austral. Dans ces lieux, longtemps considérés comme déserts, se trouvent des formes de vie originales aux caractéristiques étonnantes.

► Découvrez que l'océan a beaucoup à nous apprendre ! Ce lieu de chimiodiversité est un réservoir de molécules actives, pouvant servir dans de nombreux domaines comme la pharmacologie. L'océan est aussi une des premières sources de bio-inspiration pour résoudre diverses problématiques (énergie, urbanisme, etc.) et développer des solutions innovantes.

Tout au long du voyage, un fil rouge alerte sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine - acidification, pollution plastique, exploitation minière, surpêche… - et rappelle l'urgence qu’il y a à le préserver.

Terminez votre parcours, entre mythes et réalités, en vous laissant surprendre par des figures marines légendaires !

À travers une scénographie immersive, cette visite émerveillera les petits comme les grands !