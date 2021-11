C'est la question que se pose Antoine, 8 ans, dans "Les P'tits bateaux". Pascale Cossart, professeure à l’Institut Pasteur, spécialisée en microbiologie cellulaire, lui répond et sans surprise, les microbes, ou plutôt les bactéries, seraient les plus présentes dans nos intestins, telle une véritable armée.

Les bactéries sont les plus nombreuses dans nos intestins. © Getty

Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles ne sont pas forcément mauvaises. Bien au contraire. La microbiologiste commence par rappeler que "le mot microbe veut dire beaucoup de choses. On peut parler de microbes quand on parle de bactéries, quand on parle de petits parasites."

La spécialiste préfère donc transformer la question d'Antoine en : "Où a-t-on le plus de bactéries dans le corps ?" La réponse est bien évidemment sans appel : "C'est dans l'intestin, c'est dans tout ce qu'on appelle le tractus gastro-intestinal. Et c'est l'endroit où l'organisme a besoin de ces bactéries pour maintenir ce qu'on appelle la bonne santé."

3 min Où a-t-on le plus de microbes dans le corps ? Par Noëlle Bréham

Les intestins, le deuxième cerveau

Les bactéries sont bien utiles. Elles participent entre autres à la digestion et sont primordiales pour assurer la protection contre d'éventuelles "petites bactéries pathogènes qui seraient arrivées avec ce que tu es en train de manger", indique à Antoine Pascale Cossart.

En plus de leur rôle protecteur, elles stimulent également le système immunitaire. Ce sont de véritables "garde-fous contre les envahisseurs". Elles participent au bon fonctionnement de l'organisme en fabriquant entre autres des vitamines mais aussi "des composants qui vont arriver dans le sang et jusqu'au cerveau", continue la professeure.

Les intestins comme deuxième cerveau n'est pas un mythe : "à l'heure actuelle, beaucoup de groupes de recherche travaillent sur le lien entre l'intestin et le cerveau. On sait d'ailleurs que ça va dans les deux sens. On a des produits qui vont du cerveau jusqu'à l'intestin ou de l'intestin jusqu'au cerveau." Les deux vont de paire.

Tout l'intérêt est de savoir pour les équipes de recherche comment cette flore intestinale, que l'on appelle microbiote, et qui est essentielle, participe à l'équilibre d'un organisme, à la fois de façon physiologique et psychologique.

L'alimentation est directement liée à ce microbiote intestinal. Nourrir son corps, c'est aussi nourrir ce microbiote.

Il y a d'autres facteurs comme le décalage horaire. On sait très bien que la flore intestinale est affectée par ce qu'on appelle le rythme circadien.

Les bactéries mènent une double vie. "Elles ne sont pas dans le même état la nuit et le jour, et les décalages horaires favorisent ce qu'on appelle les dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres plus ou moins transitoires de tout ce microbiote intestinal", enchaîne la spécialiste. L'exemple des personnes qui travaillent la nuit est criant : elles se plaignent souvent de maux d'intestins, cette flore intestinale a du mal à trouver son équilibre si le corps reste éveillé la nuit.

Aller plus loin