Une éclipse totale de Lune sera visible dans la nuit de dimanche à lundi. Elle va se teinter de rouge au fil de la nuit, quand elle passera dans l’ombre de la planète Terre, caché des rayons du soleil.

Une partie des Terriens pourront assister à une éclipse totale de Lune dans la nuit de dimanche à lundi. © AFP / Ryo Aoki

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans d’astronomie. Vous pourrez contempler une éclipse totale de Lune, à condition de se lever tôt si vous vivez en métropole. L’astre nocturne va perdre de sa brillance et se teindre progressivement en rouge au fur et à mesure de la nuit. Ce spectacle céleste est peu fréquent.

Pourquoi ce phénomène ?

Il se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine. L'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc.

Mais il ne s'éteint pas pour autant : la Terre continue à renvoyer à la Lune de la lumière du Soleil, via des rayons qui prennent une teinte rouge par un processus de "réfraction de l'atmosphère", explique à l'AFP Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris-PSL.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quand la voir ?

L'éclipse durera environ cinq heures. Le phénomène débutera à 3h30, la lune entrera d'abord dans la pénombre, puis dans l’ombre à partir de 4h27. Sa robe commencera alors à prendre une teinture cuivrée. En France métropolitaine, l'éclipse sera totale en fin de nuit entre 5h29 et 6h54, avec un maximum à 6h11 : le disque lunaire sera alors complètement rouge. C'est pour cette raison que l'on appelle aussi ces éclipses totales "lunes de sang".

Aux Antilles et en Guyane, le spectacle sera visible entre 21h30 et 22h30, quand la Lune sera au plus haut dans le ciel, puis quand il se couchera, entre 3 heures et 4 heures du matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comment la voir ?

Si le temps n’est pas de la partie, que des nuages jouent les trouble fêtes et qu’il est trop difficile de sortir du lit, la Nasa va diffuser en direct l’évènement sur Youtube.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des lunettes particulières pour observer une éclipse lunaire, contrairement aux éclipses solaire. Ce n’est pas dangereux. Il faudra de préference choisir un endroit où l'horizon est "dégagé à l'ouest" précise à Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris-PSL. Pensez aux jumelles ou au télescope, qui permettent de voir quantité de détails sur la surface de la Lune.

La prochaine éclipse totale de Lune est prévue le 8 novembre 2022, au beau milieu du Pacifique. En France métropolitaine, la dernière remonte à janvier 2019 et la prochaine n'aura lieu qu'en 2029.