Une photo prise par la sonde Cassini révèle pour la première fois la forme exacte de cette petite lune de la grande planète gazeuse Saturne.

Pan, la lune de Saturne © Nasa - Domaine Public

Pan est une petite lune de Saturne. La photo que montre la Nasa a été prise le 7 mars par le vaisseau spatial Cassini, qui l'a survolé à une distance de 24.572 kilomètres. C'est l'image la plus précise jamais obtenue de Pan et elle permettra de mieux définir sa forme et la géologie.

C'est le deuxième satellite le plus proche de Saturne actuellement connu. De forme oblongue elle mesurerait 28 km, mais cette mesure sera actualisée grâce à cette dernière photo. On dit de Pan qu'elle fait partie des satellites bergers, et elle provoque des ondulations dans les anneaux de Saturne.

C'est aux amateurs de cuisine italienne que Pan rappelle la forme de la mozzarella par sa rondeur et sa blancheur sur ce cliché en noir et blanc.

Pour les astronomes en revanche, Pan rappelle deux autres corps célestes de la proximité de Saturne, Prométhée et Atlas. L' excroissance qui déborde leurs rondeurs semble être une originalité propre au voisinage de Saturne. Il n'y a pas d'autres cas connus dans l'espace. Les chercheurs ont fait des hypothèses sur les raisons de cette forme surprenante.

Pour Sébastien Charnoz, chercheur à l'Institut de Physique du globe, "Ce que l'on voit serait de la matière des anneaux de Satrune qui tomberait en grain sur Pan. Ils tombent en pluie sur l'équateur de Pan et forment ainsi ce bourrelet. La surface du bourrelet est très lisse, elle n’évolue pas, n’a pas subi d’impact et donc c’est une surface jeune, au contraire du reste de la sphère de Pan. Il se peut aussi que Pan soit plus ancienne que les anneaux de Saturne. Ce n’est pas impossible."

Des lunes de Saturne on connait aussi notamment Daphnis. Au milieu des anneaux de Saturne se logent de tous petits astres. Daphnis, qui fait 8 km de long, se loge dans l'anneau A de Saturne et la sonde Cassini l'a photographiée en janvier 2017. L'existence de Pan a été prédite par Jeffrey N. Cuzzi et Jeffrey D. Scargle en 1985.