Hippocampe, neurotransmetteur, mémoire épisodique, aire de Broca, synapse… Parce que le cerveau parle une langue unique, et pourtant universelle. Une langue que le neurologue Lionel Naccache nous a fait découvrir cet été sur France Inter et qui est aujourd'hui décryptée dans un livre, qu'il co-signe avec son épouse.

Parlez-vous cerveau ? © Getty

Les neurosciences, que l’on en soit expert ou non, ont une formidable capacité à entrer en résonance avec toutes les facettes de nos existences quotidiennes. Des plus intimes et intérieures, aux plus ouvertes sur le monde et sur la société. Pour peu, toutefois, que nous en parlions la langue.

Parlez-vous cerveau ? ou votre cerveau enfin en VO non sous‑titrée !

C’est l’objectif de cet ouvrage Parlez-vous cerveau ? de Lionel et Karine Naccache (une coédition Odile Jacob / Radio France) : faire en sorte que la langue des sciences du cerveau ne sonne plus comme une langue étrangère aux oreilles des non‑initiés.

Faire sortir les mots du cerveau de leur contexte scientifique souvent intimidant, pour leur faire vivre des aventures mémorables qui vous reviendront à l’esprit et vous éclaireront chaque fois que vous les recroiserez dans leur univers usuel : dans un article, une émission ou un essai, mais également lors des débats de société auxquels ils sont aujourd’hui si souvent conviés, par exemple sur l’école, la santé, la justice, le vivre‑ensemble, l’intelligence artificielle ou le monde du travail.

