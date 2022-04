À la cité de l'Espace à Toulouse, un terrain martien reconstitué en extérieur met en scène quatre robots sur les sept actuellement présents sur la planète rouge. L'occasion de parler des dernières recherches scientifiques confiées à ces engins mobiles.

De gauche à droite, Zhurong le rover chinois, Ingenuity le drone, Sojourner et Perseverance © Radio France / Sophie Becherel

Quels sont les robots mobiles sur Mars ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Et à quoi ressemblent-ils ? Sous la forme d'un show scientifique, la Cité de l'Espace à Toulouse répond à toutes ces questions dans une nouvelle animation extérieure présentée au public. Unique au monde, la présentation de quatre des sept rovers actuellement sur Mars. Les engins à taille réelle sont motorisés et reproduits avec un souci du détail impressionnant. Ils évoluent dans un décor où "la couleur, la texture, la taille du relief ont été reproduits avec l'aide d'astronomes et de géologues, spécialistes de Mars" explique Christophe Chaffardon, directeur science, éducation et culture à la Cité de l'Espace.

Show scientifique

Sur une musique hollywoodienne, dans ce décor ocre et rouge, au pied de la falaise du Mont Roucou, font successivement leur entrée Zhurong, le robot chinois arrivé mi-mai 2021 sur Mars puis Perseverance, le robot de la NASA au travail depuis février 2021. De la taille d'une voiture, ce dernier est à la recherche de traces de vie passée sur la planète rouge. Sa réplique est dotée du bras articulé au bout duquel se trouve un outil "100% Toulouse", la Supercam conçue par les ingénieurs et scientifiques de l'IRAP, l'institut de recherche en astrophysique et planétologie. "Avec ce bras et un tir laser qu'il effectue à distance, Perseverance est capable d'analyser la nature des roches martiennes, puis de les carotter et de les mettre de côté afin d'être récupérées plus tard" détaille Christophe Chaffardon. La future mission de retour d'échantillon est prévue d'ici une décennie.

Par sa taille, celle d'une voiture, Perseverance impressionne. D'autant qu'à ses côtés, la cité présente Sojourner, le premier robot mobile américain, celui de la mission Pathfinder de 1997, de la taille d'une boîte à chaussures.

Rouler et voler sur Mars

Le rover Zhurong © Radio France / Sophie Becherel

Rare entorse faite à la réalité, le pilotage des engins réalisé par les médiateurs scientifiques, se fait par l'intermédiaire d'une tablette. Sur Mars, les communications avec la Terre mettent huit minutes minimum. Sur les panneaux solaires de Zhurong, de la poussière rouge. Un détail qui ne doit rien au hasard : "L'atmosphère de Mars, même si elle est très légère, soulève le sable et la poussière et c'est un vrai cauchemar pour les scientifiques parce que les vents, sept fois moins puissants sur Mars, n'enlèvent pas le sable" détaille Simon Pujol. Incollable et passionné, le médiateur scientifique raconte aussi la spécificité de déplacement du rover chinois. "La grosse innovation des chinois c'est d'avoir créé six roues directrices, ce qui rend possible le déplacement en crabe" ajoute t-il démonstration à l'appui.

Parmi les autres innovations récentes de la communauté scientifique martienne, le vol d'un petit hélicoptère. Une équipe de la NASA a en effet imaginé faire voler dans l'atmosphère très ténue de Mars Ingenuity, un drone. "C'était la première fois qu'un engin volait dans l'atmosphère d'une autre planète que la terre" s'enthousiasme Christophe Chaffardon pour qui "l'engin préfigure l'avenir car il sera possible explorer d'autres planètes et leurs satellites par les airs". Pour mesurer l'exploit que constitue Ingenuity, auteur de dizaines de vols sur la planète rouge, l'équipe de la Cité de l'Espace montre une maquette-jouet d'hélicoptère. De quoi réaliser comment naissent les projets les plus fous car la portance de l'air martien n'a bien sûr rien à voir avec celui de la terre.

Une expertise toulousaine

Sur le côté à droite, on aperçoit la plaque-hommage aux soignants de la pandémie © Radio France / Sophie Becherel

Par la proximité des laboratoires scientifiques de la région toulousaine, on est avec ce terrain martien au cœur de la recherche en cours. Car c'est à quelques kilomètres de là, au Centre National d'Etudes Spatiales qu'est piloté Perseverance conjointement et alternativement avec le laboratoire de la nasa à Los Alamos. Le laser de Supercam a dépassé le million de tir et les traces laissées à la surface des roches sont reproduites sur l'artefact du terrain martien reconstitué. Un souci du détail que l'on retrouve en découvrant sur le capot de Perseverance un petit écusson qui mêle un caducée et la représentation du décollage depuis la Floride. "On a reproduit ce geste très touchant des équipes de la NASA qui ont voulu rendre hommage aux personnels soignants du monde entier qui ont lutté contre la pandémie" signale Olivier Sanguy rédacteur en chef du site d'actualités de la Cité de l'Espace. En plus de l'histoire scientifique, "c'est l'histoire humaine qui est racontée là" conclue t-il, celle qui continue de faire rêver.