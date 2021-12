Depuis quelques jours, la plateforme CovidTracker ne peut plus suivre la progression du variant Omicron en France, alors même qu'il devient majoritaire. Guillaume Rozier, ingénieur et fondateur du site, explique les raisons du blocage et les problèmes que cela pose.

Dans un tweet publié ce mercredi, Guillaume Rozier, ingénieur et fondateur des sites CovidTracker et ViteMaDose, annonce l'"arrêt du suivi d'Omicron sur CovidTracker". Il écrit : "La France a cassé les seules données publiques nous permettant de bien suivre la progression du variant Omicron, et on n’y peut plus rien."

La Direction générale de la Santé a modifié la méthode de suivi des variants

Le séquençage, méthode qui permet d'identifier l'ensemble du génotype du virus, et donc précisément les variants, "est très peu utilisée en France", car elle est trop coûteuse en temps, explique Guillaume Rozier. "Il faut sept jours pour obtenir les résultats", trop lent pour analyser la propagation d'un variant aussi contagieux qu'Omicron.

Depuis le début de l'année 2021, la France mise donc sur le criblage, qui consiste à chercher des mutations spécifiques dont les variants sont porteurs. Depuis l'été dernier, les laboratoires suivent trois mutations, encodées A, B et C. Le variant Delta porte la mutation C, ce qui a permis d'étudier sa propagation. "D'autres variants la portent également, mais ils sont très minoritaires", précise Guillaume Rozier. Le variant Omicron en revanche, apparu en France début décembre, ne la porte pas. L'ingénieur explique :

C'est un gros coup de chance, on a pu suivre sa propagation grâce à ça.

Toutefois, mi-décembre, la Direction générale de la Santé a décidé d'affiner la recherche d'Omicron. Désormais, les laboratoires cherchent une nouvelle mutation encodée D, spécifique à ce variant. Mais depuis, les données ne sont plus accessibles en Open Data, sur le site data.gouv.

Certains laboratoires sont encore sur l'ancien système, d'autres sur le nouveau, mais les données ne sont plus remontées.

Pourquoi est-ce problématique ?

Ces derniers temps, environ 20% des tests positifs étaient criblés (contre 100% l'été dernier), mais ce ratio restait "suffisant pour quantifier la propagation du variant", explique l'ingénieur. Désormais, CovidTracker n'a plus accès qu'aux données de l'ancien système, de moins en moins nombreuses. Les données sont désormais trop faibles voire inexistantes sur certains territoires, ce qui empêche de suivre l'avancée d'Omicron.

Sans ces données, il n'est plus possible non plus de savoir si Omicron prend le pas sur Delta. "On peut émettre l'hypothèse qu'Omicron devienne majoritaire, ou que les deux variants s'équilibrent à 50/50, mais on ne peut plus le vérifier."

Enfin, "c'est important que toutes les données soient accessibles en OpenData", réitère Guillaume Rozier, dans la mesure où la diffusion des données permet de limiter la défiance et de déminer les théories complotistes.

Une restructuration au "pire moment"

Selon Guillaume Rozier, il ne s'agit pas d'une volonté gouvernementale de ne plus publier ces informations, mais d'une réorganisation systémique, qui arrive "au pire moment", alors que le nombre de contaminations quotidiennes au Covid n'a jamais été aussi élevé.

L'ingénieur, décoré de l'ordre national du Mérite, demande donc à Santé publique France de reprendre la publication des données au plus vite, celles de "l’ancien ET du nouveau système", le temps que la transition soit faite dans tous les laboratoires.