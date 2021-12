Le professeur Lluis Quitana-Murci décrit dans son ouvrage "Le peuple des humains, sur les traces génétiques des migrations, métissages et adaptations" comment certaines populations, comme le peuple Bajau, se sont adaptées aux conditions extrêmes. Dans la "Terre au Carré", le spécialiste évoque des mutations génétiques.

Village traditionnel du peuple Bajau © AFP / CK NG / Imaginechina

Situé entre l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie, le peuple Bajau, surnommé "nomades de la mer", vit dans des maisons sur pilotis. Ces habitants ont la particularité de pouvoir rester treize minutes sous l’eau et pêcher ainsi jusqu'à 60 m de profondeur, poissons et autres crustacés.

Cette aptitude résulte d’une "mutation génétique", précise dans La Terre au Carré Lluis Quintana-Murci, professeur au collège de France et à l’Institut Pasteur, auteur de l’ouvrage "Sur les traces génétiques des migrations, métissages et adaptations". Selon le spécialiste, cette mutation aurait changé "les organes et/ou la physiologie des organes" de ce peuple qui "passe 60% de son temps en apnée".

Cette mutation génétique leur a permis d’avoir une rate plus grande, ce qui leur permet de stocker beaucoup plus de globules rouges et donc d’oxygène.

C'est donc grâce à une hypertrophie de la rate que ce peuple peut rester autant de temps en apnée.

S’adapter à l’altitude et digérer le lait

Si le cas de ce peuple de pêcheurs représente "un des cas les plus extrêmes d’adaptation génétique à un environnement", il en existe d’autres toutes aussi surprenantes. Par exemple, Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d’Histoire naturelle, expliquait dans Les P’tits Bateaux qu’un gène légué par l’homme de Denisova, aurait permis à certaines populations du Tibet de s’adapter à l’altitude.

D’autres mutations, moins surprenantes, mais très pratiques permettent à certaines populations humaines de bien digérer certains aliments. Raphaëlle Chaix, chercheuse au CNRS en anthropologie génétique, indique qu’"à partir du moment où on change notre alimentation, on s’adapte génétiquement à elle". La spécialiste révèle ainsi que le gène de la lactase permet aux adultes de digérer le lait. "On le retrouve dans les populations qui ont domestiqué les espèces laitières". En Europe du Nord, plus de 80% des individus portent cette mutation et sont tolérants au lactose.

