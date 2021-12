Pourquoi le pipi est-il jaune

La teinte jaune est donnée par l'urochrome, répond à Romain, Bruno Halioua, dermatologue et chargé de cours d’histoire de la médecine à l’université Paris IV, dans Les P'tits Bateaux. D'ailleurs, la couleur et l'odeur de l'urine sont des indicateurs que les spécialistes surveillent de près.

Rien, ou presque, de ce que nous buvons a cette couleur et pourtant nos urines sont jaunes. Cette coloration est donnée par l'urochrome, répond Bruno Halioua, dermatologue et chargé de cours d’histoire de la médecine à l’université Paris IV, à Romain, 10 ans, dans Les P'tits Bateaux.

Le spécialiste explique que deux organes jouent un rôle essentiel, les reins. "Ils épurent le sang continuellement". Tout ce qui est impur est rejeté dans les urines, cela correspond à 1% des 180 litres de sang filtrés.

Cela fait dire au spécialiste, qu'on urine "en moyenne 1,5 litre à 1,8 litre par jour".

Les urines sont donc composées d'eau et de produits de dégradation du sang, comme l'hémoglobine, avec l'urochrome qui a une teinte jaune. Mais ce n'est pas la seule couleur qu'il peut prendre.

Si jamais on ne boit pas beaucoup, l'urine sera plus orangée. Si jamais on mange beaucoup de betteraves, on aura des urines rouges pendant deux ou trois mictions.