La célèbre planète ocre et rocheuse excite toujours autant les passions et les spéculations quant à l'idée que l'homme puisse un jour y vivre. Toutefois, l'astrophysicien Sylvestre Maurice estime que Mars ne sera jamais habitable, il explique ici pourquoi cela relèverait plus de la survie que de la vie.

Actuellement, c'est une dizaine de missions d'exploration qui sont en cours sur Mars. La planète rouge suscite toujours autant de passions, de fantasmes et de mystères dans les esprits. En effet, depuis sa découverte, Mars a toujours défrayé la chronique quant à la potentielle existence de Martiens sur son sol.

Le cinéma américain n'a pas manqué d'entretenir la machine à fantasmes comme dans Total Recall, Planète rouge et tant d'autres. De nombreux mythes qui survivent, quand bien même les études scientifiques effectuées sur son atmosphère ont prouvé qu'il n'y avait pas d'oxygène, et que l'existence de vie était impossible.

À l'éternelle question "Est-il possible, souhaitable et envisageable qu'un jour nous autres humains partions vivre sur la planète Mars ?", l'astrophysicien à l'IRAP Sylvestre Maurice expose toutes les raisons scientifiques qui nous prouvent aujourd'hui que, sur Mars, la vie humaine est impossible :

Si on peut s'installer sur Mars à des fins d'exploration temporaires, on ne peut pas prétendre, un jour, partir y vivre. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau, il y a énormément de radiations.

Il n'y a plus d'eau liquide sur Mars depuis 3 milliards d'années

Sylvestre Maurice : "C'est ce qui fait le fondement de notre recherche actuellement. Rappelons que l'eau existe sous trois formes (glace, gaz, liquide) et est régie par des conditions de pression et de température. Si on prend la pression de l'atmosphère et la température, globalement, sur nos sondes, il fait moins en -80°C la nuit. Et on va jusqu'à -10°C le jour.

On ne peut pas avoir d'eau liquide aujourd'hui sur Mars, ce n'est pas possible. C'est le phénomène thermodynamique qui en empêche l'existence

Même si les sondes en orbite ont vu des évidences montrant que l'eau a coulé il y a très longtemps dans Mars, laissant apparaître des fonds de rivières, des lacs, des deltas… Dans le passé, il y avait de l'eau liquide parce qu'il y avait une atmosphère qui était très différente. Son atmosphère était beaucoup plus dense. Il y avait plein d'eau, on en est sûrs, à la grande différence avec aujourd'hui. De plus, Mars est une planète qui n'évolue pratiquement pas, ou plus, contrairement à la Terre. Il ne se passe plus grand chose, depuis trois milliards d'années, sur Mars - alors qu'elle a le même âge que la Terre". Et, bien sûr, sans eau, il devient difficilement concevable de prétendre y vivre un jour.

Du moins, le peu d'eau qui existe est piégée sous forme de glace aux pôles. Il y en a très très peu sous forme de gaz. Et même, quand il y en avait il y a très longtemps, à l'état liquide, ce n'était pas conséquent du tout".

Il y avait de l'eau, il faisait chaud, il faisait humide, mais c'était il y a 3,5 à 3,7 milliards d'années !

Il n'y a aucun avenir pour l'homme sur Mars

SM : "L'idée que le vol vers Mars est pour bientôt est une idée présente dans les esprits depuis le premier pas de Neil Armstrong en 1969 sur la Lune. En 1969, on pensait que le premier pas sur Mars aurait lieu dans les années 1980…

Ça fait 50 ans que l'on dit que l'on va aller sur Mars dans les 15 prochaines années.

Au-delà des gigantesques défis techniques, financiers, scientifiques, technologiques, politiques, 50-60 ans d'exploration du système solaire nous montrent que l'homme n'est pas fait pour vivre en dehors de la Terre.

Quand vous êtes sur Mars, ce n'est pas la vie, c'est de la survie.

L'exploration de Mars restera une exploration scientifique, technologique certes inspirante, mais ce n'est pas l'avenir de l'homme".

"Toutes nos explorations, nos idéaux nous rapportent naturellement à la Terre qu'il faut préserver"

SM : "Il est illusoire de penser que l'on a une éventuelle issue de secours avec Mars, que l'on partira s'y réfugier si ça tourne mal sur Terre. Sur mes 30 années d'expérience en tant qu'astrophysicien, d'études du système solaire, je peux vous dire qu'il n'y a qu'une planète qui est vraiment étonnante, accueillante… C'est la Terre. Elle est notre passé, elle est notre avenir.

Notre vaisseau à nous, c'est la Terre et, partout ailleurs, c'est hostile. Même si ça ne nous empêche pas d'aller explorer les ailleurs pour notre esprit de curiosité scientifique

Toutes ces questions, ces fantasmes, ces passions se rapportent fondamentalement à la vie sur Terre : quand je vais sur Mars, je vais chercher les origines de la vie sur Terre. Quand je vais sur la Lune, l'apparition de la Terre…"

