L'école d'ingénieurs Sup'Biotech inaugure mercredi un laboratoire culinaire. Les étudiants qui suivent cette formation sont destinés à imaginer les innovations gastronomiques du futur. Ils découvrent notamment la fermentation, procédé ancien dont les vertus répondent aux enjeux environnementaux.

Estelle Seif avec un bocal de pain fermenté dont le résultat sera proche de la sauce soja © Radio France / Sophie Becherel

"Venez, je vais vous montrer la sauce soja fabriquée à partir de pain." Enthousiaste, l'œil gourmand, Romain El Andaloussi s'amuse de ses créations fermentées devant une série de bocaux en verre. Du classique kéfir de lait aux tomates fermentées en passant par le pain rassis qui nage dans un liquide doré, cet ingénieur de recherche en agroalimentaire également formé à la cuisine et la pâtisserie, teste tout !

Etudier les organismes vivants

Sa spécialité c'est la fermentation et c'est elle qu'il utilise comme base pour introduire la science dans son laboratoire culinaire. Différente de la cuisine moléculaire par le résultat obtenu, sa démarche est cependant du même ordre : utiliser la connaissance scientifique pour imaginer de nouveaux produits. Dans le nouveau laboratoire de Sup'Biotech qu'il a ouvert sur le campus parisien de Villejuif, Romain El Andaloussi encadre chaque année un groupe d'étudiants qui ont choisi le cursus qu'il propose et dont la base est l'utilisation du vivant.

"Si on demande à un français s'il mange des produits fermentés, il vous répondra non mais si vous lui parlez de yahourts, fromage ou pain, qu'il mange tous les jours, il découvre que ce sont des produits fermentés", détaille t-il. Il est chef de projet de cette nouvelle formation. Il promeut la redécouverte de ce procédé par les sciences fermentaires afin d'étendre leur application à la création de nouveaux produits alimentaires. Les étudiants sont invités à étudier les organismes vivants responsables de la fermentation, leur rôle, leur impact sur le goût, la texture d'un aliment. Au delà, note l'enseignant-chercheur, "la fermentation peut apporter des minéraux, permet la conservation des aliments sans additifs ou réfrigération". Autant d'atouts qui font de ce procédé une technique bénéfique pour l'environnement.

Romain EL Andaloussi et deux étudiants dans le laboratoire culinaire © Radio France / Sophie Becherel

La fermentation permet d'apporter des saveurs nouvelles

Ce jour là, les 9 étudiants qui suivent le cycle travaillent à peaufiner la création qu'ils présenteront lors du concours Ecotrophelia. Huit filles et un garçon qui se sont baptisés "les frimeuses" pour défendre ce projet de produit apéritif. "C'est un projet de tartinable composé de légumineuses fermentées. Elles sont pleines de protéines, de nutriments et de fibres. Pauvres en matière grasse, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles en se digèrent pas très bien. Du coup, la fermentation permet d'améliorer la digestibilité et d'apporter des saveurs nouvelles. On a des petites touches de citron dans notre produit", explique Emma Anquez. Pour Léo Juigné, l'acidité générée par la fermentation permet une conservation plus longue.

Sur différentes recettes mises au point (pois chiches fermentés mélangés avec des oignons ou des poivrons grillés ou un mix orange-carotte), Maureen Maillard mesure le PH du tartinable histoire de s'assurer que le nouveau produit est exempt de contamination. Ensuite, viendra l'analyse organoleptique autrement dit l'accueil fait à cette nouveauté alimentaire. Lors du concours, tous les aspects du projet étudiant sont jugés: depuis l'originalité du produit, jusqu'à sa possible commercialisation en passant par sa production à grande échelle. "Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent sur les produits apéritifs donc ce n'est pas facile de se faire une place mais proposer quelque chose à base de légumineuses fermentées nous semble novateur", renchérit Jade

Un projet écologique ?

"Les légumineuses, c'est l'avenir nous dit-on. Des protéines végétales, tout le monde en mange sauf que c'est pas hyper bon si on ne sait pas les cuisine", acquiesce Romain El Andaloussi. La fermentation permet de développer des arômes naturels qui remplace les additifs. On obtient parfois un goût de crème, de beurre, quelque chose d'animal alors qu'on travaille sur du végétal. Parfois c'est un goût de citron qui émerge. Exactement comme dans cette recette de tartinable à base de pois chiche et de jus de poivron rouge fermenté.

Contrôle du PH de la tartinade au pois chiches fermentés © Radio France / Sophie Becherel

Exit l'acide citrique, l'acide ascorbique qu'on trouve dans tant de produits industriels. La fermentation révèle aussi des surprises : "elle apporte parfois de la texture, ce qui permet de se passer de gomme arabique, de gomme de xanthane ou d'amidon transformé". L'enseignant-chercheur avoue que l'éventail des possibilités a été une révélation. Il voit notamment beaucoup de potentiel dans la fermentation pour répondre aux injonctions du développement durable. Il va falloir nourrir plus de monde sur terre, le faire avec une alimentation à la qualité sanitaire irréprochable, dans le respect des ressources de la planète, avec une empreinte carbone minimale donc en limitant l'énergie nécessaire. Romain El Andaloussi en est convaincu: "la fermentation est une réponse à tout ça".

Parmi ses autres idées originales, la fermentation de légumes comme la tomate, l'ail, l'échalotte ou la valorisation du pain, produit souvent jeté. Piloté par Estelle Seif, il s'agit de produire un ersatz de sauce soja. En limitant le gaspillage, la jeune femme teste "les conditions optimales de pousse pour la moisissure Aspergillus oryzae sur du pain blanc et de la baguette tradition pour savoir ce qui marche le mieux". De quelques jours à quelques semaines plus tard, l'ajout de sel et de ferments donne des produits exotiques qui finiront peut-être un jour dans nos cuisines.