Ils sont désormais aussi invisibles dans la rue, qu'indispensables à nos vies sous passe sanitaire. Depuis un an, ils occupent les tentes blanches devant les pharmacies, les centres commerciaux. Leurs petites mains sont les garantes d'un test négatif et d'une soirée réussie. Paroles de testeurs antigéniques.

Une étudiante en médecine teste devant l'hôpital du Kremlin-Bicêtre © Radio France / Juliette Geay

Marius, Laurène, Marina, Ethan... Chaque matin, ces étudiants procèdent au même rituel : enfiler une charlotte, une blouse en coton et des gants. Ils montent eux-mêmes la tente où ils vont passer la journée, quelle que soit la météo. Pour la majorité, c'est un job d'été, voire un job alimentaire.

Une formation qui dure parfois... trente minutes

Marius, 20 ans, est étudiant en STAPS et auto-entrepreneur. Il fait des tests antigéniques depuis un an. Pour trouver ses missions, il passe par la plateforme Staff Me. "C'est comme une boite d'intérim, mais pour les autoentrepreneurs", résume-t-il. Il a commencé par faire la formation, pour devenir "médiateur de Lutte Anti-Covid" (LAC), le nom exact du poste. "Ça dure une journée, ce n'est pas difficile, on apprend à faire le prélèvement nasopharyngé", explique-t-il.

Les étudiants en médecine, comme Ethan, en sont exempts. Ils sont formés trente minutes puis ils pratiquent en binôme, la première matinée.

Une rémunération alléchante

Pour être testeur antigénique, il faut être autoentrepreneur. Marius a choisi cette mission "pour aider la communauté, et car c'est mieux rémunéré que la plupart des jobs, vu qu'il y a un risque d'attraper le covid".

"Au début, c'était presque à 30 euros de l'heure"

Le salaire dépend des centres. Entre 15 et 22 euros de l'heure, ou entre 3 et 5 euros le test. Aujourd'hui Marius est payé 19,20 euros de l'heure, dont il devra déduire environ 16% de charges du fait de son statut. "Au début, c'était presque à 30 euros de l'heure car peu de gens avaient fait la formation", se souvient-il. Mais il se satisfait très bien de ce job. "Le travail n'est pas si fatigant", moins que lorsqu'il était pizzaiolo.

Des longs moment d'attente et des moments de rush

A quelques rues de Marius, Ethan patiente seul, debout dans sa tente, en observant les passants. Il alterne entre de longues heures d'attente, et des moments de rushs, le midi ou le soir, quand les gens sortent du travail. Quand il voit un test positif ? "Je me lave cinq fois les mains !", assure-t-il en riant. Depuis deux semaines, il n'en a pas vu un seul, comme tous ses collègues.

Pour Ethan, 19 ans, seul devant une pharmacie, les journées peuvent être longues. © Radio France / Juliette Geay

Cet étudiant en dentaire de 19 ans, a lui aussi choisi ce job pour l'argent. Il a créé son statut d'autoentrepreneur en juin et depuis il travaille par intermittence : à chaque fois dans un lieu différent, à Paris ou en banlieue. Ce qui lui a plu ? "De pouvoir choisir mes horaires, c'est en fonction de mes disponibilités". Cet été, il en a profité pour partir en vacances, et il envisage de garder ce job à côté de ses études après sa rentrée à la fac.

Quand les testés ne sont pas aimables

A l'entrée du centre commercial Beaugrenelle, dans le XVème arrondissement de Paris, il y a beaucoup plus de patients. Ils sont quatre employés dans la tente. Un testeur, deux assistants administratifs et un médecin, pour valider les tests positifs. Marina, 24 ans, est étudiante infirmière. Elle déballe les cassettes de tests et les numérote, énergique. Elle travaille 7j/7, de 9h à 20h30, "je n'ai rien à faire de mieux en ce moment", lâche-t-elle.

A la mi-journée, elle a déjà fait 80 tests, et en fera en moyenne 125 dans la journée. "Sur les 80 personnes, une dizaine n'avait pas commencé à se faire vacciner", analyse l'étudiante infirmière. La majorité est en cours de vaccination, et les antivax sont peu nombreux. Elle n'a jamais été confrontée à de l'agressivité physique.

Marina, 24 ans, réalise son 82ème test de la journée. © Radio France / Juliette Geay

En revanche, des gens peu aimables "régulièrement". Une dame entre dans la tente, s'assoit sur le siège et demande à Marina si ses gants sont propres, avant de l'obliger à en changer de nouveau. Quelques minutes plus tard, elle exige qu'on inscrive ses initiales sur la cassette de révélation du test, qui sera immédiatement jetée. Après plusieurs minutes d'argumentation, Marina cède. L'infirmière a compris que la patiente avait des tocs, contre lesquels il ne sert à rien de lutter. "La patience, c'est la qualité première de ce travail !", souffle-t-elle, sans perdre son sourire.

"Je ne mets pas des coton-tige dans le nez toute la journée pour m'amuser"

"Il faut être rassurante, pédagogique, accueillante, il ne faut pas rentrer dans les débats vaccin/antivaccin", explique-t-elle. "Des fois certains me demandent de rester au bord de la narine, mais dans ce cas le test n'est pas efficace ! Je leur réponds que c'est mon travail, que je ne mets pas des coton-tige dans le nez toute la journée pour m'amuser !"