Certains fabricants de tests anti-Covid font le choix d'envoyer des échantillons de leur production à différents laboratoires français. Une démarche non-obligatoire mais qui permet d'avoir une validation supplémentaire avant de les mettre sur le marché. Reportage à l'AP-HP du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).

Thierry Naas, responsable de la structure de recherches et du centre national de référence à l'hôpital Bicêtre AP-HP (Val-de-Marne). © Radio France / Kathleen Comte

Les fabricants de tests sont sous pression en ce moment. La demande est très forte ces dernières semaines alors ils mettent les bouchées doubles pour y répondre. Avant de livrer leurs productions aux hôpitaux, aux grandes surfaces ou aux pharmacies, certaines entreprises font le choix d'envoyer des échantillons de leurs lots dans différents laboratoires français pour les faire contrôler. Ce n'est pas une obligation puisque les tests ont déjà reçu leur autorisation de mise sur le marché mais plutôt un contrôle supplémentaire.

Parmi les laboratoires qui effectuent ces tests, il y a celui de bactériologie de l'hôpital Bicêtre AP-HP dans le Val-de-Marne. Il reçoit des tests PCR, sérologiques ou antigéniques de deux fabricants : NG Biotech et AAZ. Sur place, un poste entier est réservé aux tests... De tests.

Saoussen Oueslati est ingénieure de recherche à l'hôpital Bicêtre AP-HP (Val-de-Marne), elle teste des tests envoyés par le fabricant AAZ. © Radio France / Kathleen Comte

Comment sont réalisés ces tests ?

Le laboratoire reçoit des échantillons de tests de la part de différents fabricants (PCR, antigéniques pour professionnels ou autotests pour adultes et enfants). En règle générale, les ingénieurs de recherche comme Saoussen Ouslati (sur la photo ci-dessus) en testent dix : cinq négatifs et cinq positifs avec des charges virales plus ou moins fortes. Il suffit donc de simuler un prélèvement nasal. Pour ce faire, des prélèvements ont été faits en amont via PCR sur différents patients (contaminés ou non). L'écouvillon est ainsi plongé dans le prélèvement, il suffit ensuite d'attendre les 15 minutes règlementaires pour obtenir le résultat.

Après 15 minutes d'attente, les résultats apparaissent sur les tests : deux barres pour le positif et une barre pour le négatif. © Radio France / Kathleen Comte

Une fois tous les tests réalisés, le laboratoire vérifie que les résultats obtenus (sur la sensibilité et la spécificité des tests) sont valides et transmet ses conclusions aux fabricants. Des conclusions à titre indicatif puisque par la suite le fabricant peut tout de même vendre ses produits comme l'explique Thierry Naas, responsable de la structure de recherches et du centre national de référence : "Nous on va juste dire 'Attention ce lot présente un problème sur les charges virales faibles ou présente des faux positifs' mais la décision finale c'est pas nous qui la prenons, c'est l'entreprise. Jusqu'à présent, les fabricants ont toujours suivi nos recommandations."

Pour pouvoir être mis sur le marché, les tests sont d'abord contrôlés par les fabricants eux-mêmes qui envoient ensuite un dossier à l'ANSM (L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé). Une fois accrédités, ils reçoivent le marquage CE IVD (in vitro diagnostic). Libre à eux, ensuite, d'envoyer des lots à différents laboratoires pour obtenir une validation supplémentaire. Cette auto-certification ne sera toutefois plus valable à partir du mois de mai 2022. Un processus plus lourd est prévu avec des contrôles effectués par des organismes certifiés.