C'est la question posée par Théo dans "Les P'tis bateaux". Christophe Bonnal, ingénieur expert à la direction des lanceurs du CNEF, revient sur les moyens que les scientifiques ont à leur disposition pour détecter et potentiellement dévier la trajectoire d'une météorite qui pourrait s'avérer menaçante pour la planète.

Quelles chances y a-t-il pour qu'une "météorite" s'abatte sur la Terre ? © Getty / Sanford/Agliolo

Impossible de ne pas penser au film "Don't Look Up" réalisé par Adam McKay, dans lequel Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence interprètent deux scientifiques qui tentent d'alerter le monde entier sur la collision certaine d'une énorme météorite avec la Terre… On a aussi en tête ce fameux astéroïde de 12 km qui a percuté la Terre il y a 66 millions d’années au Yucatán, au Mexique, et qui avait conduit à une extinction massive de la vie terrestre, dont les dinosaures…

Cette collision cataclysmique provoquée par une météorite géante avec les conséquences terribles que cela pourrait entraîner pour l’espèce humaine est-elle vraiment possible ? Au micro de Noëlle Bréham, le scientifique Christophe Bonnal estime que si le risque zéro n'existe pas, il est très peu probable que cela puisse se passer dans les cent prochaines années.

Tous les jours, des (mini) météorites s'abattent sur la Terre

Christophe Bonnal : "En réalité, ça dépend complètement de la taille des météorites. Au départ, ce ne sont que des cailloux de l'espace qui tombent sur Terre.

Au moment même où nous parlons, il y en a plein qui tombent ! C'est ce qu'on appelle des "étoiles filantes", des petits grains de sable de quelques grammes qui rentrent sur Terre en permanence

Il y en a de différentes tailles. Mais des météorites de 10 mètres de diamètre, qui sont déjà des beaux bébés, il y en a à peu près une par an qui tombe sur Terre. Quant aux éventuelles plus grosses, c'est beaucoup moins fréquent.

Les grosses météorites ou "astéroïdes géocroiseurs"

Les météorites qui présentent un risque de collision cataclysmique sur la Terre sont appelées "astéroïdes géocroiseurs" et commencent à dépasser les 100 mètres.

Par exemple, en 2015, une météorite est tombée sur Tcheliabinsk, en Sibérie, à la frontière de la Russie. Elle faisait 17 mètres de diamètre. Celle-là, on ne l'avait pas vue venir, mais par contre on savait que le même jour, on en avait repéré une autre qui devait nous frôler. Tout le monde regardait l'autre et personne n'a vu venir la Tcheliabinsk. Voilà le gros inconvénient pour nos météorites.

Il y a quelque 20 000 géocroiseurs qui, potentiellement, pourraient croiser l'orbite de la Terre. Mais, a priori, cela ne se réalisera pas dans les cent ans à venir

À plus court terme, on a repéré 1745 objets potentiellement dangereux. Il y a une chance sur 1000 que cet objet-là croise la Terre tel jour et à telle heure. Dès qu'on repère un objet qui est potentiellement dangereux, tous les télescopes du monde se fixent dessus et arrivent à déterminer avec grande précision son orbite. Et généralement, c'est une fausse alerte.

Difficile de déterminer précisément leur taille, le temps et la distance qui nous en séparent

Le gros problème, c'est de déterminer la taille de ces objets.

Sur les météorites mesurant entre 300 mètres et 1 km, ce qui est déjà très gros, on estime qu'il y en a à peu près 15 000. Sur ces 15 000 on n'en connaît que 4000

Un objet de 1 km, on estime qu'il y en a à peu près un millier parmi les géocroiseurs. Sur ce millier, on en connaît 950 et on estime qu'il y en aurait à peu près 50 qu'on n'aurait moins bien repérés.

C'est l'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Généralement, les météorites potentiellement dangereuses qui peuvent s'abattre sur Terre, malheureusement, on ne les connait pas et on ne les voit pas. Il faut vraiment avoir de la chance pour qu'elles ne nous tombent pas dessus.

Saurions-nous détourner les grosses météorites ?

Il y a plein de techniques pour les détourner mais tout dépend du temps qu'on a.

Souvent, quand on arrive à repérer longtemps à l'avance (deux ou trois ans) un astéroïde potentiellement dangereux, il y a plein de techniques qui sont très légères pour les dévier :

Aller le peindre en blanc car la pression du soleil sur l'astéroïde fera qu'elle sera légèrement différente et va très légèrement dévier sa trajectoire. Quand on intègre cette déviation de trajectoire sur deux à quatre ans, cela suffit à l'éviter et à changer sa trajectoire

car la pression du soleil sur l'astéroïde fera qu'elle sera légèrement différente et va très légèrement dévier sa trajectoire. Quand on intègre cette déviation de trajectoire sur deux à quatre ans, cela suffit à l'éviter et à changer sa trajectoire On peut aller souffler dessus grâce à un moteur fusée .

. Il y a aussi des techniques comme le tracteur gravitationnel.

Le grand problème qui demeure aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas encore à les détecter suffisamment à l'avance.

