L'astronaute Thomas Pesquet a documenté son périple de différentes façons, mais la plus suivie reste ses photos de la Terre, prises depuis la station spatiale, et publiées sur les réseaux sociaux. Pendant les 6 mois de sa mission, il a pris en photo quasiment toutes les villes et régions. Vous pensez les reconnaître ?

Légende : L'astronaute a pris une bonne partie de la Terre en photo depuis la station © Thomas Pesquet

Mission accomplie pour Thomas Pesquet. L'astronaute français et ses trois collègues quittent l'ISS ce dimanche après une mission de six mois dans l'espace. Ils devraient arriver sur la terre ferme lundi 8 à la mi journée. Pendant son séjour, Thomas Pesquet a bien entendu mené les missions de travail et d'entretiens prévues, mais il a également pris le temps de s'adonner à une passion que peu d'hommes et de femmes peuvent accomplir : prendre des photos de la Terre depuis la station spatiale. Quasiment tous les jours, il a posté sur les réseaux sociaux des clichés magnifiques des différents pays, des villes, des zones au dessus desquelles il passait. En attendant son retour avec, qui sait, la publication d'un livre de ses plus beaux clichés, France Inter vous propose de jouer aux devinettes : 20 photos à identifier. Vous pensez connaître la Terre ?

Tous les clichés de Thomas Pesquet sont à retrouver sur son compte Twitter @Thom_astro ou sur son compte Flickr.