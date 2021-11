Au cœur de l'histoire de l'univers, si la prolifération de la lumière est indispensable à son évolution, les hommes aussi en tant que producteurs de lumière conditionnent les confins de l'univers. La vie serait même la plus belle ruse de la lumière pour se multiplier. Explications avec l'astrophysicien David Elbaz.

Pourquoi l'homme est l'une des plus belles ruses de la lumière dans la formation de l'univers ? © Getty / Nirut Sangkeaw / EyeEm

David Elbaz, astrophysicien au département d'astrophysique du Commissariat à l'énergie atomique, auteur de "La plus belle ruse de la lumière. Et si l'univers avait un sens ?" (Odile Jacob) explique, au micro de Mathieu Vidard et de Camille Crosnier, le rôle essentiel que joue la lumière dans l'évolution de l'univers et combien l'homme contribue de fait et à sa petite échelle, à sa transformation.

Pas d'univers sans lumière

L'univers est né du Big Bang, de cette fameuse explosion qui implique un phénomène de désordre astrophysique (dégradation de l'énergie, des atomes…) sans lequel l'univers ne pourrait continuer d'évoluer. Ce phénomène de désordre est appelé "entropie" et, dans cette dynamique, il s'avère que nous autres, tous petits êtres humains, jouons tout de même… un petit rôle !

David Elbaz : "L'univers, c'est le produit perpétuel de morceaux qui se recomposent et s'agrègent les uns avec les autres pour fabriquer des étoiles, des planètes et la matière, etc. Et sa survie, si l'on peut dire, dépend aussi essentiellement de la lumière. Et celle-ci a besoin de la matière et de toute sorte de vie comme les êtres humains pour continuer à se multiplier et permettre à l'univers d'évoluer.

Toute l'histoire de l'univers dépend de sa conversion d'énergies en grains de lumières dans laquelle aucune matière n'existerait dans l'univers.

Nous autres humains sommes de vraies lumières !

La vie (humaine) est même plus efficace qu'une étoile à produire de la lumière.

DE : "Nous sommes nous-mêmes des machines à transformer des macromolécules en chaleur et en lumière. Tout notre processus vital, autant que celui des autres animaux, produit de la lumière.

Un gramme d'être humain produit 200 000 fois plus de lumière qu'un gramme de soleil.

Si le soleil fait beaucoup de lumière, cela tient simplement au fait qu'il est énorme. Pourtant par rapport à sa masse, par kilogramme de soleil, le mécanisme est beaucoup moins efficace que nous autres vivants. En d'autres termes, si vous étiez un architecte qui veut fabriquer le plus possible de lumière et que vous aviez le choix entre mettre la matière dans une étoile ou des êtres vivants, vous favoriseriez forcément les êtres vivants !

La vie s'inscrit fondamentalement dans la logique du sens de l'histoire de l'univers.

La vie est même la plus belle ruse de la lumière pour se multiplier.

Quelle quantité de lumière un être humain produit-il ?

Par kilogramme, un être humain de 60 kg fait 2 watts. Le soleil lui fait 0,2 milliwatts par kg. Il en fait 10 000 fois moins. On fait 2 000 fois plus de photons !

Grâce à la lumière, la vie (humaine) compose pour l'univers

DE : "La vie a besoin de la lumière et vice versa. Mais ce n'est pas parce que la vie est ce qui permet à la matière de faire le plus efficacement possible de la lumière que ça veut dire que la vie a été créée partout dans l'univers. Néanmoins, la vie répond le mieux à la propension de l'univers, puisque elle permet de produire perpétuellement de la lumière et de contribuer à l'expansion continuelle de l'univers.

La vie répond très bien à la nature entropique* de l'univers par son rôle joué en tant que productrice de lumière.

La recette de la vie commence dans le ciel. Nous sommes des enfants de l'espace".

*Entropie : En physique, c'est un concept qui exprime le principe de la dégradation de l'énergie, l'augmentation du désordre. L'évolution de l'univers dépend d'un mécanisme physique de désordre permanent de la matière.

