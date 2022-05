Cette étudiante américaine qui vit avec la maladie de Charcot depuis trois ans a bénéficié d'un essai thérapeutique à base de cellules souches il y a un an. Depuis, la progression de la maladie s'est ralentie, peut-être grâce à ce traitement. Elle se raconte dans un livre qui paraît ce jeudi.

Leah Stavenhagen reçoit un soutien sans faille des ses proches, ici son mari Hugo © Radio France / Anne Orenstein

Maquillage et boucles d'oreilles, Leah Stavenhagen est une jeune fille coquette. Elle insistera pour enlever l'appareil qui l'aide à respirer et qui lui donne un faux air de plongeur sous-marin pour faire la photo. C'est sa mère qui lui soulèvera les jambes afin de les croiser et remettra ses cheveux en place pour la mettre le plus à son avantage. Une situation que n'aurait jamais imaginé cette ancienne grande sportive. Mais en juin 2019, la vie de Leah Stavenhagen a basculé.

En 2019, alors qu'elle vient de finir ses études, elle ressent des crampes et des faiblesses dans les jambes. Elle a 26 ans. Elle consulte son médecin pour des séances de kiné mais il va très rapidement l'orienter vers un neurologue. De médecins en spécialistes, d'examens en examens, un diagnostic va se faire de plus en plus précis : la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou "maladie de Charcot". C'est une affection neurodégénérative : progressivement, les muscles s'atrophient jusqu'à ce que le patient meurt d'une paralysie de ses muscles respiratoires. Selon l'OMS, l'espérance de vie moyenne des patients est de trois à cinq ans mais certains peuvent vivre une dizaine d'années enfermés dans leur corps. Jean-Yves Lafesse en est mort en juillet 2021, emporté un an après le diagnostic alors que le célèbre astrophysicien Stephen Hawing a lui survécu plus de 50 ans dans la camisole de son corps.

Un traitement à base de cellules souches T-reg

Mais Leah Stavenhagen est beaucoup plus jeune, 29 ans aujourd'hui. C'est ce qui va lui permettre d'accéder à ce traitement expérimental à titre compassionnel. Elle devient ainsi la première patiente au monde à bénéficier d'injections de cellules souches T-reg, un essai mené aux États-Unis par une équipe américaine. "L'hypothèse des neurologues", explique-t-elle dans un Français parfait, "c'est que je n'ai pas assez de cellules T régulatrices donc on va en ajouter." Tous les mois depuis juin, elle les reçoit donc par transfusion.

Depuis, la maladie semble avoir stoppé sa progression. Ou au moins ralenti. "Mon corps ne se paralyse plus de façon aussi rapide et choquante. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez de données puisque je suis la première au monde à avoir reçu ce traitement. On ne sait donc pas si ce sont les cellules souches ou si c'est l'évolution normale de ma maladie."

Pas de temps à perdre

Désormais, quatre autres patients bénéficient de ce traitement, eux aussi à titre compassionnel. L'étude clinique, qui permettrait de valider les effets bénéfiques de ces transfusions, n'est pas encore lancée pour des soucis administratifs et de recrutement. Mais ni Leah, ni les autres patients n'ont de temps à perdre : "La question", souligne la jeune américaine désormais installée en France, "ce n'est pas de savoir si on trouve un traitement, c'est de savoir quand. Avec de l'argent pour la recherche, ça peut arriver plus rapidement."

C'est aussi pour cela que Leah a écrit avec Sarah Gaudron un livre sur son parcours. Elle espère à la fois mieux faire connaitre la maladie, donner un peu d'espoir aux autres malades. Mais dans un coin de sa tête il y a aussi cette phrase d'une de ses profs au lycée : "On écrit pour être immortel."

"J'aimerais danser encore, ma vie avec la maladie de Charcot" de Leah Stavenhagen avec Sarah Gaudron, aux éditions de l'Archipel.