Trente nouvelles espèces marines ont été découvertes dans les profondeurs de l'archipel des Galapagos. C'est une découverte importante qui montre à quel point l'océan est méconnu, notamment dans cette région du monde.

En-dessous de 3000 mètres de profondeur, les fonds marins des Galapagos abritent des espèces encore inconnues © Getty / .

Pour découvrir ces nouvelles espèces, les chercheurs sont allés scruter l'océan à plus de 3 000 mètres de profondeur, dans cette zone qui appartient à l'Equateur. Quatre espèces de langoustes, une quinzaine d'espèces de corail, une espèce d'étoiles de mer et onze espèces d'éponges, c'est un véritable trésor qui a été découvert grâce à des appareils sous-marins téléguidés.

Les explorations ont eu lieu en 2015 sur trois montagnes sous-marines dans la réserve des Galapagos, aux abords des îles Darwin et Wolf. Cet endroit, situé à un millier de kilomètres de la côte équatorienne est préservé de toute activité humaine destructrice, comme la pêche au chalut ou l'exploitation minière en eau profonde.

Avec près de 140 000 kilomètres carrés, la réserve marine des Galapagos est la deuxième plus vaste au monde. Ses profondeurs recèlent des habitats très divers qui nourrissent la biodiversité des îles. Il existe de plus, entre les îles Darwin et Wolf, dans le nord de l'archipel, un sanctuaire naturel de 38 000 kilomètres carrés qui abrite la plus grande population de requins au monde.

"L'océan profond est une part de la planète inconnue"

Cette découverte importante n'étonne pas le biologiste marin Bruno David, président du Muséum d'histoire naturelle, car l'océan est très méconnu. "Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont allés sur la Lune que d'hommes qui sont descendus à plus de 10 000 mètres de profondeur ! [Douze astronomes sur la Lune contre quatre plongeurs], explique le biologiste. L'océan profond est une part de la planète inconnue, sa biodiversité encore plus, moi-même j'ai découvert de nouvelles espèces, ce sont des myriades d'espèces qui sont totalement inconnues, ce n'est pas étonnant d'en trouver de nouvelles, il en reste énormément qui sont non-décrites encore".

D'ailleurs, le Muséum d'histoire naturelle travaille également depuis plusieurs années sur un programme de recherche, "La planète revisitée", destiné à explorer le globe et découvrir de nouvelles espèces continentales et marines. C'est ainsi qu'un petit crabe rouge et blanc, identifié en Nouvelle Guinée, a été dédié au Prince de Monaco qui avait financé l'expédition. Preuve s'il en fallait que l'on découvre encore des crabes !

"Sur la planète, des secteurs entiers de l'océan austral restent à ce jour très peu explorés" ajoute Bruno David.

Les Galapagos ont l'un des écosystèmes les plus fragiles, avec une faune et une flore uniques au monde. Elles ont servi de terrain d'étude au naturaliste britannique Charles Darwin qui a ensuite élaboré sa théorie de l'évolution des espèces.