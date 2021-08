Faut-il démarrer dès à présent l'injection de la troisième dose aux plus fragiles ou attendre fin octobre ? Le ministre de la Santé et la Haute autorité de santé ne sont pas sur le même tempo. La Haute Autorité de Santé, indépendante, plaide plutôt pour grouper vaccin contre la grippe et troisième injection.

Faut-il démarrer dès à présent l'injection de la troisième dose aux plus fragiles ou attendre fin octobre ? © AFP / Hans Lucas / Nicolas Guyonnet

Vitesse ou précipitation ? Vacciner ceux qui ne le sont pas encore et, en même temps, démarrer la troisième dose pour les plus fragiles, c'est la stratégie gouvernementale. Le Ministère de la Santé se dit prêt. Les doses de vaccins sont là et pour le mois de septembre les livraisons vont continuer à un rythme soutenu. Des efforts seront déployés, à l'approche de la rentrée, vis à vis des jeunes et des plus fragiles (précaires ou très âgés). Il y aura aussi des doses pour le programme COVAX. Mais il y aura aussi suffisamment de vaccin pour entamer au plus vite la troisième dose, selon les responsables sanitaires.

Sans tarder, les personnes ayant achevé leur schéma vaccinal l'hiver dernier, sont donc invitées à prendre rendez-vous. Il faut un intervalle de 6 mois minimum entre la 2e dose et le rappel. Si l'on a été vacciné avec le Janssen, la Haute Autorité de santé recommande une 2e dose après 4 semaines minimum. Dans tous les cas, c'est un vaccin à ARN messager qui est préconisé.

Injecter la 3e dose et vacciner contre la grippe en même temps

Jean Paul Ortiz, le président de la Confédération des Syndicats médicaux français approuve ce tempo rapide. "L'immunité baisse au fil du temps chez les personnes âgées" souligne t-il. "On sait qu'elles fabriquent moins d'anticorps, que le vaccin prend moins bien. Donc ces personnes il faut les protéger le plus vite possible". Jean-Paul Ortiz plaide donc pour qu'on n'attende pas fin octobre et le début de la campagne vaccinale contre la grippe pour commencer l'injection de la 3e dose, comme le recommande la Haute Autorité de Santé. Celle-ci, pour des raisons pratiques, propose une concomitance des injections. Pratique courante pour Jean-Paul Ortiz qui fait remarquer que la double vaccination le même jour est pratiquée pour la grippe et le tétanos à l'occasion.

Définir la priorité : les 12-17 ans ou la 3e dose des plus fragiles ?

Pas tout à fait du même avis, Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux, souligne qu'on manque encore de données scientifiques pour justifier une trop grande célérité. "Il est un peu difficile d'affirmer qu'il faut la 3e dose et surtout dès maintenant" dit-il. "Il ne suffit pas de dire que le taux d'anticorps diminue avec le temps. Il faut savoir si avec le temps, des manifestations cliniques de Covid réapparaissent". Les données sont parcellaires. Quelques informations remontent d'Israël, note t-il, mais pour la France, il faudra croiser les bases de données et vérifier si oui ou non, les vaccinés les plus anciens font plus de Covid symptomatiques et graves que ceux qui ont été vaccinés plus récemment. Surtout insiste t-il, "il ne faudrait pas encombrer les centres de vaccination avec ces 3e doses alors que la priorité reste de vacciner ceux qui ne le sont pas encore, en particulier les 12-17 ans". D'ici octobre, il lui semble donc légitime de faire porter l'effort sur une augmentation de la couverture vaccinale collective et non individuelle. Ensuite alors, il sera temps selon lui de passer à la 3e dose.

Enfin, ajoute Mathieu Molimard, il faut savoir s'il y a un risque de faire des réactions à l'issue de cette 3e dose. Le laboratoire Pfizer a mené une étude, un an après le schéma vaccinal initial chez certains patients. Les données n'ont pas encore été publiées. Elles diront quelle est la sécurité de ce rappel.

Est-ce parce qu'elle attend des bases scientifiques plus solides que la HAS se montre moins pressée que les autorités sanitaires ? Son avis rendu aujourd'hui précise qu'il est "conditionné à la validation du rappel par l'Agence Européenne du Médicament", laquelle n'a pas dit quand elle comptait se prononcer....