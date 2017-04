Un astéroïde d'environ 600 mètres de large va passer mercredi à proximité de la Terre, mais sans présenter le moindre danger pour ses habitants, selon la Nasa.

Astéroïde, image d'artiste © Radio France / Nasa

L'agence spatiale américaine s'est voulue rassurante, dans un communiqué : "Bien qu'il n'y ait aucune possibilité que l'astéroïde entre en collision avec notre planète, il sera très près pour un objet spatial de cette taille."Baptisé 2014-JO25 – c'est son nom – mesure à peu près 650 mètres de large et passera à 1,8 million de kilomètres de la Terre, soit un peu moins de cinq fois la distance qui nous sépare de la Lune.

Le gros objet spatial passera près de notre planète après avoir contourné le Soleil puis il continuera sa route vers Jupiter avant de retourner vers le centre du système solaire.

La visite du 19 avril est une "opportunité exceptionnelle" pour les astronomes et les amoureux du ciel, a souligné la Nasa. Sa surface étant deux fois plus réfléchissante que celle de la Lune, il devrait être visible avec un petit télescope pendant une ou deux nuits.

La précision des images qui pourront être réalisées à l'occasion de cette visite dans la proximité de la Terre, à suivre en direct sur le site de la Nasa, permettra peut-être d'en savoir plus sur la composition de ce caillou. On en sait fort peu de choses pour l'instant.

La dernière fois que 2014-JO25 nous a rendu visite, c'était il y a quatre-cents ans, et on ne le reverra pas avant plus de 2,5 millénaires. Autant dire qu'il ne constitue pas une menace d'impact sur notre planète à court terme. La prochaine visite d'un gros objet volant n'est pas prévue avant 2027, lorsque l'astéroïde 199-AN10, de 800 mètres de largeur, s'approchera à 380 000 km (la distance Terre-Lune).

En 2004, Toutatis, un astéroïde bien plus gros – 4,6 km de long sur 2,4 km de large en forme de cacahouète – était passé à 1 549 719 km, c'est-à-dire quatre fois la distance de la Terre à la Lune. La Nasa avait également estimé qu'il ne présentait aucun risque pour notre planète, tout au moins pendant 558 ans, époque à laquelle il repassera à proximité de la Terre, mais cette fois plus près.

Combien de météorites tombent sur Terre chaque année ?

Météorites et astéroïdes, quelles différences ? © Visactu / Visactu

Les scientifiques l'affirment : des milliers de météorites tombent sur Terre chaque année. En réalité, ce sont plusieurs qui touchent notre sol chaque minute. Les plus gros objets sont aussi les plus rares : pas plus d'un météoroïde de 50 mètres de diamètre par siècle. Comptez 10 000 ans avant de voir tomber un astéroïde de 100 mètres de diamètre et 1 million d'années pour 1 astéroïde d'un kilomètre de diamètre... voire 100 millions d'années pour un astéroïde de 10 km. C'est l'un d'entre-eux qui aurait eu la peau des dinosaures.