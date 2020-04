Si votre chien a 10 ans, selon une croyance largement répandue il aurait vieilli autant qu'un humain de 70 ans. De nouvelles recherches suggèrent que les choses ne sont pas si simples.

Dans sa chronique Les Savanturiers, Fabienne Chauvière est revenue sur cette vieille croyance qui consiste à penser que l'on doit multiplier l'âge d'un chien par 7 pour connaître son âge réel. Ainsi un chien de 10 ans aurait vieilli autant qu'un humain de 70 ans. Une étude sur le vieillissement des animaux nous présente un nouveau mode de calcul.

L'ADN pour mesurer l'âge du chien

La plupart des chiens atteignent la maturité sexuelle entre six et 12 mois – les humains ne sont pas adultes à 3 ans et demi. Par ailleurs, certains chiens vivent plus de 20 ans. Ce qui correspondrait à 140 ans pour un humain ! Impossible.

Les auteurs d’une nouvelle étude de l’Université de Californie à San Diego pensent que pour mesurer l'âge d’un chien, il faut étudier les gènes, et le mode de vie. On parle d'épigénétique. Il s’agit des conséquences concrètes de l’âge sur l’état de santé du chien à travers son ADN.

Un chien d'un an aussi vieux qu'un homme de 31 ans

Le site Biorxiv propose ainsi un tableau qui donne les correspondances entre les âges canins et humains, car le calcul n’est pas simple. Il vous faudra multiplier par 16 le logarithme naturel de l'âge de votre chien et ajouter 31 à ce résultat.

Une calculatrice en ligne vous permet de déterminer ce logarithme.

Ainsi la première année canine compterait pour 31 années humaines. Les 2 années suivantes pour 11, les 4 années suivantes pour 11, les 8 suivantes pour 11, etc.

Un autre calcul ? Les deux premières années du chien correspondraient à 12 années humaines et toutes les années suivantes comptent pour quatre équivalents humains. Un chien de 10 ans aurait… 48 ans !

La plupart des amoureux de leur animal savent bien que la relation d'homme à chien n'est pas linéaire.

