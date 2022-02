Une expérimentation a permis à trois patients paraplégiques de marcher à nouveau, grâce à un implant électrique stimulant leur moelle épinière. L'un des chercheurs ayant mené ce projet, le neuroscientifique français Grégoire Courtine, était l'invité du journal de 13h sur France Inter.

Grégoire Courtine lors de la 4ème Rencontre Internationale de la Réparation de la Moelle Epinière (ISCORE) en novembre 2017 à Barcelone. © Maxppp / Marta Pérez/EFE/Newscom

Ils ne pouvaient plus bouger leurs jambes, pas même les sentir. Plusieurs patients paraplégiques sont désormais capables de marcher à nouveau grâce à un implant qui stimule électriquement leur moelle épinière. Cette nouvelle technologie, mise au point par une équipe de chercheurs à Lausanne, dont Grégoire Courtine, pourrait bénéficier à de nombreux patients dans quelques années.

Plus avancée que les précédentes, elle a permis à trois patients paraplégiques, tous des hommes, "de se tenir à nouveau debout, de se remettre à marcher, faire du vélo et nager", résume l'étude associée, parue ce lundi dans la revue Nature Medicine. L'un d'entre eux, Michel Roccati, victime d'un grave accident de moto il y a trois ans, témoigne :

Je l'utilise tous les jours pendant quelques heures : au travail, chez moi, pour pas mal de choses. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien.

Des électrodes pour stimuler la moelle épinière

Concrètement, l'équipe de scientifiques, menée par le chercheur Grégoire Courtine et la chirurgienne Jocelyne Bloch, leur a implanté une quinzaine d'électrodes, qui permettent de stimuler plusieurs zones de leur moelle épinière. Celle-ci fait le lien avec le cerveau.

Les patients opérés ont pu faire leurs premiers pas presque immédiatement même si, réalisés sur un tapis roulant en laboratoire, ils n'avaient rien à voir avec une marche normale. Après cinq mois de rééducation, les progrès étaient considérables : l'un des patients était par exemple en mesure de marcher près d'un kilomètre sans interruption. "Il ne faut pas imaginer un miracle immédiat (mais) cela permet de s'exercer tout de suite a des activités", a expliqué M. Courtine.

Des recherches menées depuis plus de dix ans

Ce n'est pas la première fois que cette technique est utilisée pour tenter de refaire fonctionner les membres de patients paralytiques. En 2011 déjà, un patient paraplégique avait été capable de se tenir à nouveau debout grâce à une stimulation de sa moelle épinière par courant électrique. En 2018, plusieurs équipes, dont déjà celle de Mme Bloch et M. Courtine, avaient réussi à faire remarcher des patients à l'aide d'une telle technologie.

Mais pour la première fois, les chercheurs ont utilisé une technologie "focalisée sur le fait de rétablir le mouvement", détaille Grégoire Courtine au micro de France Inter, et non sur le fait de réduire la douleur, comme c'était le cas auparavant. "Les électrodes sont plus longues et plus grandes que celles utilisées auparavant, ce qui permet d'accéder à plus de muscles", complète Jocelyne Bloch.

Les résultats ont ainsi été bien plus immédiats et permettent, pour la première fois, d'envisager une utilisation concrète pour des milliers de personnes paralysées.

Objectif : aider de nombreux paralytiques à retrouver de la mobilité dans les 4 à 5 ans

Pour la première fois, une application concrète de cette technologie, à des milliers de personnes paralysées, est donc envisageable. Grégoire Courtine détaille :

Notre but, c'est d'en faire une thérapie pour tous, disponible dans le monde entier

Dans combien de temps sera-t-elle disponible à grande échelle ? 4, 5, 6 ans ? "Peut-être même avant", détaille-t-il.

La technologie doit désormais faire l'objet de larges essais cliniques, sous l'égide de la startup néerlandaise Onward. Cette société vise à la rendre facilement utilisable à l'aide d'un smartphone, par exemple pour contrôler son déclenchement.

Car c'est une des limites à prendre en compte : dès qu'elle est éteinte, la stimulation électrique n'a quasiment pas d'effet durable. Et il est inconcevable de la maintenir en permanence, ce qui épuiserait l'organisme des patients.