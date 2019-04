Jamy Gourmaud vient de faire paraître son "Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques", déjà n°1 des ventes de livres scientifiques. Une balade curieuse à travers la France, de l'Ardèche des frères Montgolfier à la mer disparue du Jura, en passant par la beauté d'un soleil levant en Vendée…

Image datant de 1932 et illustrant le lancement du ballon des frères Montgolfier (ici un vol non habité) © Getty / Print Collector

Il faut bien reconnaître qu'en matière d’invraisemblance et de romanesque historique, aucune imagination n'arrive à la cheville de ce que la science nous apprend.

C'est par cette citation de Jean d'Ormesson tirée de son Guide des égarés que s'ouvre le Tour de France de Jamy Gourmaud… et il est vrai que ces quelques mots résument bien le livre. En seize chapitres et autant de régions françaises, Jamy Gourmaud nous emmène à la découverte de phénomènes scientifiques extraordinaires.

Il explique au micro de Mathieu Vidard dans La Tête au Carré :

J'ai choisi des lieux, soit parce qu'il y a des phénomènes naturels spectaculaires, soit parce que s'y sont déroulées des innovations scientifiques.

Au programme : l'Ardèche et les frères Montgolfier, Marseille et son savon, les Pyrénées et son Observatoire du Pic-du-midi, la Bretagne avec le radôme de Plemeur-Bodou, l'île de la réunion et sa difficile culture de la vanille (révélée par un esclave aux pouces verts !)…

Et bien sûr, au cours de cette balade, Jamy Gourmaud (qu'on avait découvert dans l'émission télévisée C'est pas sorcier ! et qui est, fondamentalement, un grand pédagogue scientifique) en profite pour balayer le plus possible de disciplines scientifiques et d'expliquer des grands principes : la théorie de la gravitation universelle, les mécanismes de la photosynthèse, la dérive des continents…

Revenons sur trois moments de grâce scientifique cités à l'antenne : la beauté d'un soleil levant, la découverte d'un fémur de 12 mètres de long et 72 000 ans, ou encore celle de voir, pour la toute première fois, la Terre vue du ciel…

De la beauté de voir le soleil se lever

Lever de soleil en campagne © Getty / Peter Owen / EyeEm

Jamy Gourmaud nous emmène en Vendée, pour nous parler de la couleur du ciel - de la beauté d'un soleil levant. À l'aube, le ciel s'embrase… comme lorsque le soleil se couche, noterez-vous (et vous aurez raison) mais lui, préfère le soleil levant. On doit en effet ce détour vendéen à un souvenir d'enfance, lorsqu'à l'aurore, il accompagnait son père et ses frères à la pêche lors de vacances dans les marais vendéens… Il admirait alors ce ciel rougeoyant virer à l'orangé puis au bleu, quand il portait le regard vers les terres…

On peut voir le soleil se lever et en profiter, c'est déjà très bien. Mais quand on essaie de comprendre ce qu'on considère comme magique, ces changements de couleurs, c'est encore plus beau !

Il précise : "Quand on sait que c'est dû à la vitesse de notre Terre qui est en rotation ; que ça change très vite parce qu'à l'endroit où se déroule cette action, on se déplace à 1100 km/h (1100 km/h en Vendée, au niveau du 46e parallèle ; 1700 km/h au niveau de l'Équateur). On va très vite. Et c'est pour cette raison que les couleurs changent très vite".

Espéraza, un site français exceptionnel

Eric Buffetaut, chasseur de dinosaures… devant le squelette ré-assemblé d'un Titanosaurus © Getty / Patrick Aventurier

Jamy Gourmaud nous emmène aussi entre Carcassonne et Perpignan, dans la haute vallée de l'Aude, à Espéraza. Il s'agit d'un site exceptionnel à l'échelle mondiale : on y a trouvé des fossiles de dinosaures et, en plus, une espèce encore inconnue !

Depuis longtemps, des amateurs venaient à cet endroit et ramassaient quelques ossements par-ci par-là. Au début des années 1980, on a commencé à trouver des morceaux un peu plus gros… qui ont fini par intriguer les paléontologues : Jean Le Loeuff et Eric Buffetaut sont allés y faire un tour en décembre 1988… et il y a découvert le premier dinosaure.

Jamy Gourmaud raconte : "Il se balade dans la campagne, il y a une vigne qui a été délaissée. Il demande au propriétaire s'il peut faire un sondage ; celui-ci accepte. On fait venir une pelleteuse... On retire un premier godet, un deuxième, et, au troisième, Jean Leleuf voit dans le godet un fémur de dinosaure ! Un fémur entier !" Une fois reconstitué, ce fémur faisait… 12 mètres ! (et non, il n'est pas gros, puisqu'un fémur de cet animal-là pouvait atteindre jusqu'à 40 mètres !). Il appartient à la famille des Titanosaures. Cette découverte émerveille Jamy Gourmaud :

Tous ces fossiles sont des témoins silencieux que les archéologues vont faire parler, ils nous racontent l'histoire de notre planète - en l'occurrence ce petit bout de France - il y a 72 millions d'années.

Le paléontologue Jean Le Loeuff est depuis devenu conservateur du musée des dinosaures à Espéraza.

Les frères Montgolfier

Ascension d'un ballons des frères Montgolfier © Getty / Hulton Archive

Dernier exemple, en Ardèche, où s'est déroulée la toute première expérience aéronautique française avec les "globes aérostatiques" des frères Joseph et Auguste Montgolfier… C'est dans le petit village de Vidalo-lès-Annonay qu'ils expérimentent, testent, et bricolent leur machine infernale pour faire voler un "plus lourd que l'air". En 1782, le résultat est là… et un an plus tard, le premier vol habité se déroule à Paris :

Avant Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes, personne n'avait vu la Terre depuis le ciel !

"Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prennent l'avion et voient la terre s'éloigner sans s'émouvoir… mais il faut se dire que, le 21 novembre 1783, il y a deux hommes qui, pour la première fois, vont découvrir cela, c'est extraordinaire !"

