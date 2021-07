Cette légendaire aviatrice américaine à la vie passionnante participera au vol spatial de Jeff Bezos. Le milliardaire américain l’invite dans la capsule.

Toute sa vie, elle aura poursuivi ce rêve : celui d’aller dans l’espace. À 82 ans, Mary Wallace, dit "Wally Funk" sera l’invité de Jeff Bezos, le milliardaire fondateur d’Amazon, lors du voyage au-delà de l’atmosphère le 20 juillet prochain. Elle sera la femme la plus âgée à aller dans l’espace. Finalement, durant toute sa vie, Wally Funk aura été une pionnière, un exemple.

Un physique hors-norme

Son enfance, Mary Wallace l’a passé à Taos, une ville du Nouveau-Mexique. Ses parents tenaient un magasin selon le Guardian. Petite, elle faisait du vélo, du cheval, du ski, de la pêche et de la chasse. La future aviatrice reçoit sa première leçon de pilotage à l’âge de 9 ans. C’est en 1961, à 22 ans, que Wally Funk commence à toucher du doigt ses rêves. Elle s’inscrit au programme "Women in Space", également appelé "Mercury 13". C’est l’antichambre pour intégrer les programmes de la NASA, comme un centre de formation. C’est ici qu’elle se forme et passe des séries de tests, près d’une centaine en tout. Elle doit boire de l’eau radioactive, se fait injecter de l’eau glacée dans les oreilles pour être désorientée. Elle également placée dans une petite pièce hermétique, sans son, ni odeur, ni lumière, avec de l’eau à une température identique à celle du corps, pour perdre tout repère et déclencher des hallucinations. Elle y restera pendant 10h35 affirme le Los Angeles Times, quand les hommes étaient testés pendant trois heures. Elle reconnaît avoir fermé l’œil, paisiblement, quelques minutes.

En 1960, à 21 ans, Wally Funk est devenue la première femme instructrice de vol à Fort Sill, Oklahoma. / *

Ses capacités physiques sont hors-normes. Elle obtient de meilleurs résultats que les hommes, comme John Glenn. Il deviendra le troisième américain à aller dans l’espace. Et pourtant, le programme "Women in Space" est annulé, dans la dernière ligne droite. La place d’une femme n’est pas dans l’espace lui explique-t-on : "Ils m'ont dit : 'Wally, tu es une fille, tu ne peux pas faire ça !". Ses rêves d’astronaute en prennent un coup. Mais déterminée, Wally Funk veut encore y croire. Elle part en Russie, réalise les tests, ses résultats sont une nouvelle fois parmi les meilleurs. Mais la première américaine envoyée dans l’espace sera Sally Ride, bien des années plus tard, en 1983.

19 600 heures de vol à son actif

Si les désillusions se succèdent, Wally Funk ne lâche rien. Elle continue de postuler. On lui rétorque qu’elle n’a ni l’expérience, ni les diplômes. Finalement, l’aviatrice se consacre à la formation. Elle devient tour à tour la première femme instructrice de vol civil à Fort Sill en Oklahoma, la première femme inspectrice de la Federal Aviation Agency et la première femme enquêtrice sur la sécurité aérienne du NTSB, une agence américaine, au milieu des années 70. Des milliers d’américains ont appris à piloter sous ses ordres.

Une vidéo publiée par Jeff Bezos sur Instagram montre la joie de Wally Funk. "C’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée" clame-t-elle avec un grand sourire, "j’aime faire des choses que personne n’a jamais faites". Elle précise au milliardaire : "J’ai 19 600 heures de vol à mon actif."

Wally Funk veut aller dans l’espace et elle y met le prix. Elle a acheté un billet 200 000 dollars en 2010 pour voyager à bord de la navette spatiale de Virgin Galactic. Mais elle attend encore la date du lancement. Le 20 juillet, la fusée New Shepard décollera donc d’un désert au Texas. À bord de la capsule, Wally Funk, Jeff Bezos, son frère et le gagnant d’une enchère à 28 millions de dollars. New Shepard passera seulement quatre minutes en apesanteur, où les passagers flotteront, avant de redescendre vers l’atmosphère en chute libre et l'ouverture de grands parachutes. Dix minutes après le décollage de la fusée, retour sur terre, pour Mary Wallace et ses compagnons de vol, après six décennies à se démener pour partir dans l’espace.