Une équipe française vient de détecter 30 exocomètes autour de la jeune étoile Beta Pictoris. La découverte de ces boules de glace et de poussière permet des observations inédites.

Vue d'artiste des exocomètes en orbite autour de l'étoile Beta Pictoris © L.Calçada / ESO

Les premières exocomètes ont été détectées en 1987. Il s'agit de comètes qui orbitent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Beta Pictoris est particulièrement étudiée car c'est une étoile jeune, encore en formation. Il y a quelques semaines, une équipe d'astronomes ukrainiens confirmait la présence de huit exocomètes autour de cette étoile. Dans la revue Scientific Reports, une équipe internationale dirigée par Alain Lecavelier des Étangs, chercheur du CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris, fait sauter le compteur et annonce avoir détecté 30 exocomètes autour de cette même étoile très brillante. Une réelle avancée obtenue grâce aux précédents travaux du scientifique Ce résultat n'est pas surprenant car le scientifique a pu capitaliser sur ses travaux d'il y a 25 ans quand il avait prédit la variation théorique de la luminosité de l'étoile au moment du passage des exocomètes. Une forme de bec d'oiseau même si lui préfère dire "en triangle arrondi".

Les données viennent du télescope spatial TESS de la NASA. Pendant 156 jours d'affilée, l'engin a observé l'étoile beta Pictoris. Trente exocomètes, cela permet de faire des statistiques, explique Alain Cavelier des Etangs: "cela permet d'obtenir une distribution de ces objets, c'est à dire de savoir combien il y a de petites comètes et combien il y a de grandes. Le vrai résultat scientifique, c'est que nous avons obtenu un facteur de distribution et c'est exactement celui qu'on observe dans notre système solaire", explique le chercheur, enthousiaste. En clair, son équipe a trouvé 10 fois plus de petites comètes que de grosses. C'est la première fois que la distribution est mesurée dans un système extrasolaire.

Les exocomètes, résidus de la formation planétaire

Par le biais de leur queue de poussière, il a été possible de calculer la taille des noyaux cométaires, de 3 à 14 km de diamètre. Mais plus que la taille, c'est bien la répartition qui importe. Elle permet d'affirmer que ces comètes ont été créées grâce à une cascade de collisions qui ont abouti à leur fragmentation.

Les comètes naissent en même temps que les planètes mais sont en quelque sorte des rebuts de la phase de fabrication. "Finalement, ce sont les briques élémentaires qui ont formé les planètes. On peut dire qu'il y a un peu de résidu comme lorsqu'on fabrique une cathédrale à partir de pierres taillées. Il reste des pierres non utilisées et les exocomètes, ce sont ces tas de cailloux non utilisés lors de la formation planétaire. Elles sont donc un traceur de ce qui s'est passé au moment de la formation des planètes", détaille Alain Cavelier des Étangs.

Parce que Beta Pictoris n'a que 20 millions d'années, c'est une jeune étoile, "à peine sortie de la maternité", ajoute-t-il. Voir l'état de ces comètes juste à la fin du processus est selon lui, extrêmement intéressant. D'autant plus intéressant que dans notre système solaire, la grande question encore non résolue est celle du rôle des comètes. Ont-elles contribué à enrichir l'atmosphère de certains éléments? Ont-elles apporté l'eau comme on l'imagine? L'enquête n'est pas finie et pour progresser, d'autres observations seront nécessaires. Plato, le futur télescope de l'Agence Spatiale Européenne, annoncé pour 2026, devrait permettre de franchir un cap grâce à sa précision. Le James Webb Telescope, tout récemment lancé sera également mis à contribution.