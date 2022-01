Le satellite Cheops a découvert dans la constellation d'Hercule une exoplanète si proche de son étoile que celle-ci provoque sur elle une déformation. Au point de lui donner la forme d'un ballon de rugby. L'attraction exercée par l'étoile de cette planète est semblable à celui de la Lune sur la Terre.

Vue d'artiste de la planète WASP 103b et de son étoile © ESA

Des années de recherche pour trouver la perle rare. À l'image de l'attraction de la Lune sur la terre à l'origine des marées océaniques et d'une légère déformation de notre planète (de l'ordre de 30 cm), une équipe internationale d'astronomes a cherché à détecter ailleurs dans l'Univers une exoplanète où cet effet de déformation serait visible. Pour y parvenir, ces chercheurs ont épluché les catalogues d'exoplanètes. "Il fallait une grosse planète, une sorte de Jupiter, mais qu'elle soit en plus très proche de son étoile", détaille Jacques Laskar, directeur, au sein de l'Observatoire de Paris- PSL, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - IMCCE et coauteur de la recherche.

Une planète qui tourne autour de son étoile en un jour

"Finalement, WASP 103 s'est avérée être la seule cible dont on pouvait observer le transit", ajoute t-il. Le transit, c'est le passage de la planète devant son étoile qui génère un léger assombrissement de l'éclat de l'étoile mais permet aussi de voir le contour de l'objet observé. Un peu à la manière d'une ombre chinoise. Située dans la constellation d'Hercule à 1800 années lumière de nous, WASP est presque deux fois plus grande que Jupiter. Elle orbite autour de son étoile en une journée contre 12 ans pour Jupiter autour du Soleil. Cette proximité à son étoile, 50 fois plus proche que la Terre n'est du Soleil, conduit à une température à la surface de la planète de 2000°, la rendant inhospitalière.

Mais cette ronde rapide autour de l'étoile a permis grâce au télescope spatial Cheops de l'Agence Spatiale Européenne, d'observer 12 transits. Suffisamment pour en extraire les données qui ont conduit à calculer la forme du bourrelet. "Sur la terre, on a un bourrelet de déformation de 30cm à cause des effets de la Lune", détaille Jacques Laskar. "Ici, la déformation est extrêmement grande, de l'ordre de 10% . Le rayon fait 140 000 km et le bourrelet fait 10 000 km dans la direction de l'étoile". WASP 103 offre toujours la même face à son étoile d'où cette dissymétrie. À l'arrivée, la forme sphérique est aplatie donnant à cette planète l'allure d'un ballon de rugby.

Comprendre la structure interne des Jupiter chauds

L'intérêt d'avoir cette information, c'est qu'elle va permettre d'avoir plus d'informations sur la structure interne de la planète. À présent, seul le télescope James Webb tout juste lancé va permettre d'en savoir plus. Il affinera l'observation plus qu'il ne permettra de chercher d'autres systèmes identiques. Il pourrait aussi permettre de détailler la composition de l'atmosphère de cette planète extrasolaire, voire de détecter des phénomènes d'échappement. "C'est une pierre dans l'édifice de la compréhension de la formation des systèmes planétaires, en particulier les Jupiter chauds. Ici on a la confirmation qu'on a affaire à une planète comme Jupiter", conclut Jacques Laskar.