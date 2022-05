Une étude britannique conduite par le Royal Veterinary College sur 30.000 chiens de compagnies permet d'établir l'espérance de vie pour 18 races différentes. Le Jack Russell et le Yorkshire sont parmi ceux qui vivent le plus longtemps.

L'étude a analysé 18 races de chiens. © / TERADAT SANTIVIVUT / Ziga Plahutar / Anita Kot / Ghislain & Marie David de Lossy / Alfredas Pliadis / EyeEm / Brighton Dog Photography

Vous vous apprêtez à acheter ou adopter un chien ? Une des questions légitimes à se poser est le nombre d'années que vous partagerez avec lui. Pour toutes les races, le vétérinaire vous informera d'un nombre d'années moyens d'espérance de vie mais de grandes variations existent suivant le pays et la génétique. Chacune des 344 races de chiens domestiques recensées dans le monde par la Fédération Cynologique Internationale appartient à un pays particulier. Le pays "propriétaire" en établit le standard. Autant dire que l'étude britannique conduite par le Royal Veterinary College n'est pas forcément extrapolable aux chiens français. D'ailleurs, dans de précédentes études, on peut lire qu'un Golden Retriever vit en moyenne 14,1 ans au Japon et seulement 10,5 ans au Danemark.

La spécificité de cette étude publiée dans Scientific Reports est qu'elle porte sur plus de 30.000 individus de 18 races différentes morts entre le 1er janvier 2016 et le 30 juillet 2020. Les données proviennent de la base Vetcompass, un système de surveillance de la santé des animaux de compagnies, qui détient des dossiers sur 20 millions de chiens. Sur les 97.000 chiens morts pendant la durée de l'étude, seuls un petit tiers avait un dossier suffisamment complet pour l'analyse scientifique, c'est-à-dire mentionnant le sexe du chien, son âge, son poids, son statut de stérilisation. Parce qu'il leur fallait un nombre minimum d'individus par race pour la robustesse des statistiques, le classement n'a pu retenir que 18 races et un groupe de chiens "croisés".

Près de 13 ans d'espérance de vie pour le Jack Russell contre moins de cinq pour le Bouledogue français

D'après cette étude, le Jack Russell a une espérance de vie moyenne à la naissance de 12,72 ans, le Yorkshire de 12,54 ans et le Border Collie de 12,10 ans. L'Épagneul et le Labrador suivent, avec plus de 11 ans d'espérance de vie, devant le Staffordshire, le Cocker et le Shih-Tzu.

En bas de tableau, un chien court et massif prisé des stars : le Bouledogue français. Avec une longévité moyenne de 4,53 ans, il sera pour ses propriétaires un être à chérir ! Il partage sa faible espérance de vie avec d'autres chiens à face plate dont le Carlin. Le Berger allemand se place dans la moyenne (10 ans) et les chiens croisés un peu au-dessus (11,82 ans).

Pour Jean-Christophe Vuillerme, vétérinaire dans la région lyonnaise, "il y a des races qui vivent plus longtemps que d'autres. Les races de plus petites tailles ont tendance à vivre plus longtemps. Il y a aussi les races sélectionnées avec des critères très précis, comme le nez court chez les Bouledogues qui ont tendance à accroitre le risque de maladie et réduire l'espérance de vie." À noter que, comme chez l'humain, les femelles vivent plus longtemps que les mâles, sauf en cas de stérilisation.

Différences de longévité

Ces indicateurs ne sont pourtant pas l'alpha et l'oméga d'une vie de chien ! Si certaines races pâtissent de maladies génétiques, de problèmes respiratoires ou de faiblesse du squelette qui limite leur survie, certains individus au sein de la même race pourront avoir une vie plus ou moins longue. Dans la cohorte étudiée, un Bouledogue a atteint 11 ans et un Jack Russel 19 ans. Chez le Chihuahua, on trouve l'écart le plus grand (entre 1,5 an et 16 ans de vie). Néanmoins, cette étude offre des données statistiques et permet aux personnes qui souhaitent acheter ou adopter un chien d'avoir une idée d'années de vie à partager. Adopter un chien de 8 ans peut conduire à le perdre vite ou au contraire à lui offrir un foyer autant d'années encore.

"La sélection de critères génétiques spécifiques depuis des centaines d'années impacts la longévité", ajoute le Dr Vuillerme, même si c'est de façon induite et involontaire. "Les chiens de pures races ont tendance à vieillir plus vite", souligne t-il en précisant que certaines souches vivent plus longtemps que d'autre. Cela explique les différences de longévité d'un pays à l'autre.

Pour les mutuelles canines, nul doute que ce type de tableau pourrait conduire à des tarifs différenciés. Car les tableaux de mortalité sont un outil essentiel des politiques de santé publique chez l'humain. Dans les pays où le système de santé et de retraite est privé, ils sont pris en compte pour anticiper le coût des assurances vieillesses ou des pensions d'invalidité. Mais de façon logique, un chien bien suivi sur le plan sanitaire augmente son espérance de vie.