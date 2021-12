Alors que le variant Omicron progresse de façon fulgurante, la cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris estime que cette nouvelle souche, particulièrement virulente, représente déjà plus d'un tiers des cas positifs au Covid qui entrent à l'hôpital en Île-de-France.

Karine Lacombe au micro de France Inter © Radio France / Capture d'écran

À quelques jours des fêtes de fin d'année, le nouveau variant du Covid Omicron inquiète par sa virulence et sa rapidité de propagation. Course à la vaccination, plans blancs déclenchés et hausse des hospitalisations : "Cela fait une grosse semaine que l'on voit arriver des patients Omicron", confirme Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, invitée de France Inter mardi. "Mais on pense que c'est 50% des cas, voire plus." Elle estime qu'Omicron sera bientôt complètement majoritaire, "probablement d'ici la fin de l'année".

Des patients non-vaccinés et fragiles

En réanimation, "on a principalement des personnes non vaccinées", rappelle Karine Lacombe. "En hospitalisation hors réanimation, on a un peu des deux, sauf que les personnes vaccinées n'ont en général pas eu leur troisième dose, ou sont extrêmement fragiles", détaille la cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine. Elle cite notamment les personnes âgées, immunodéprimés ou atteintes d'obésité.

Les patients non-vaccinés sont les plus touchés proportionnellement en France.

Actuellement, on dénombre près de 16 000 personnes hospitalisées en France, dont environ 3 000 en réanimation. Parmi ces derniers, "en décembre, la médiane se situe autour de 63 ans", indique Karine Lacombe. "Cela signifie que 50% des patients en réanimation, soit environ 1 500 personnes, ont moins de 63 ans."

Des transferts de patients à prévoir en Île-de-France ?

Pour l'instant, aucun transfert de patient d'un hôpital à l'autre n'a été nécessaire en Ile-de-France. Les cinq premier transferts de la cinquième vague ont eu lieu la semaine dernière, deux de Marseille vers la Bretagne, et trois autres de la région PACA vers l'Ile-de-France.

"On pense que dans les semaines à venir, il faudra faire des transferts au sein de la région" parisienne, indique Karine Lacombe. Son hôpital, Saint-Antoine, est en général un établissement qui accueille de nouveaux patients.