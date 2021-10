Un mois après les révélations dans l'affaire Daraï, du nom du gynécologue de l'hôpital Tenon accusé de viol et de violences sur des patientes, le collège national des gynécologues se mobilise. Il publie pour la première fois une charte, pour rappeler les "bonnes pratiques" attendues lors d'une consultation.

Une gynécologue pratique un examen gynécologique sur une patiente © AFP / VOISIN / PHANIE VIA AFP

"L'accord oral de la femme est recueilli avant tout examen clinique." C'est l'une des recommandations phares de la "Charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique", publiée ce jeudi par le collège national des gynécologues et obstétriciens de France (CNGOF), et ratifiée par l'ensemble de la profession. Dans un contexte de révélation des violences gynécologiques et obstétricales, la charte replace la notion de "consentement" au centre. Elle a vocation à être affichée dans les cabinets et accessible à toutes les femmes. Comment doit se passer une consultation gynécologique ? Quels sont vos droits ? Réponse en cinq points.

L'examen pelvien est-il systématique ?

NON, précise la Charte. Il est "précédé d’une explication sur ses objectifs et ses modalités. Si la femme désire ne pas être examinée, elle est invitée à en faire part en début de consultation." Geoffroy Robin, secrétaire général du CNGOF chargé des questions de gynécologie médicale, précise qu'il est recommandé une fois par an, pour le dépistage des cancers du col de l'utérus, uniquement pour les femmes de plus de 25 ans. "Toutefois, les femmes ont toujours le droit de le refuser. Elles peuvent venir voir le gynécologue et ce jour-là ne pas se sentir à l'aise, ne pas vouloir le faire."

Par ailleurs, l'examen peut être interrompu à tout moment, "dès que la patiente en manifeste la volonté", précise la Charte. "Aucune pression, en cas de refus, ne sera exercée sur elle." Le médecin doit alors l'informer de la nécessité éventuelle d'un nouveau rendez-vous, ou des risques encourus si l'examen n'est pas réalisé.

Dois-je être examinée si je suis vierge ?

NON, l'examen "n’est pas conseillé lors de la première consultation d’une jeune femme pour contraception, en l’absence de symptômes", indique la Charte. Geoffroy Robin abonde dans ce sens. "On n'examine pas une patiente qui n'a pas eu de rapports sexuels", commence-t-il. "Et quand je vois une adolescente qui veut discuter de problèmes de règles irrégulières et qu'elle n'a aucun symptôme qui justifierait un examen, j'explique d'emblée qu'il n'y en aura pas. Il n'apporterait pas grand chose, et il est quand même invasif, il touche à l'intimité des femmes."

La femme peut également exiger de ne pas être totalement nue, selon le gynécologue. "Je fais toujours l'examen en deux temps : d'abord l'examen des seins où la patiente n'enlève que le haut, puis l'examen pelvien, où elle n'enlève que le bas après avoir remis le haut", explique Geoffroy Robin.

Le toucher rectal est-il autorisé ?

OUI, dans certains cas très précis, et après "explications", selon la Charte . "En chirurgie-gynécologique, il y a certaines atteintes endométriosiques qui peuvent toucher le bas rectum, et où le toucher rectal donne des informations", précise Geoffroy Robin. "Mais ça reste dans une situation très particulière, pour certaines formes d'endométrioses, chez des patientes qui ont certains symptômes. Dans le domaine de la gynécologie son indication est extrêmement restreinte", conclut-il.

Puis-je être accompagnée ?

OUI, "la personne examinée peut être assistée par l’accompagnant de son choix", détaille encore le texte. En revanche, une femme peut s'opposer à la présence d'un tiers dans la pièce, soignant ou étudiant, "y compris dans un CHU" où sont principalement formés les étudiants, précise Geoffroy Robin. La Charte précise que "tout geste médical ou examen clinique éventuel pratiqué par l’étudiant est également subordonné à l’accord de la personne examinée".

Que faire si j'ai le sentiment d'avoir été victime d'une agression gynécologique ?

"Je pense qu'il faut d'abord essayer d'en parler avec un autre médecin, pour tenter de comprendre si les gestes étaient déplacés", explique Geoffroy Robin. Il préconise ensuite de prévenir le Conseil de l'ordre des médecins, qui compte des antennes départementales. "C'est important car le conseil est garant du respect des règles de bonnes pratiques" de la médecine, vis-à-vis des patients et entre professionnels. Il peut recevoir la femme, et la "conseiller ensuite sur les suites à donner".

Les termes de cette charge s‘appliquent à "toutes les explorations d’imagerie gynécologiques (échographies endovaginales, coloscopies...)" termine le texte. Celles-ci "doivent également respecter la pudeur de la femme". "La médecine paternaliste n'a plus lieu d'être", conclut de son côté Geoffroy Robin.