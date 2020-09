Dans un livre d’entretiens (1) paru mercredi 9 septembre en Italie, le pape François évoque le plaisir dans la religion catholique. Il met en garde contre une mauvaise interprétation du message chrétien. Le livre est consacré en grande partie à l'écologie intégrale, fil conducteur du pontificat de François.

Le pape François au Vatican le 2 septembre 2020 © AFP / Vincenzo PINTO

Le plaisir vient directement de Dieu pour François. Aucun doute. Le pape n’est donc pas d’accord lorsque Carlo Petrini - le fondateur du mouvement Slow Food, agnostique, écologiste et gastronome qui a réalisé les entretiens - lui fait remarquer que l'Église catholique a toujours un peu "mortifié le plaisir, presque comme quelque chose à éviter". Selon François au contraire, "l'Église a condamné le plaisir inhumain, grossier, vulgaire, mais toujours accepté le plaisir humain, sobre, moral".

Un pape qui n'évite pas la question de la sexualité

Dans une réponse limpide, il estime ainsi que "le plaisir sexuel est fait pour rendre plus beau l'amour et assurer la perpétuation de l'espèce". Pour le pape, le plaisir "n'est ni catholique, ni chrétien, ni autre chose, il est simplement divin". François en profite pour dénoncer "une mauvaise compréhension du message chrétien", une moralité qui n’a pas de sens et qui "a fait d'énormes dommages, qui se ressentent encore fortement aujourd'hui dans certains cas".

Ce n'est pas la première fois que le pape aborde le thème de la sexualité. En septembre 2018 en rencontrant une vingtaine d'adolescents français du diocèse de Grenoble au Vatican, François leur expliquait que "la sexualité, le sexe, est un don de Dieu, pas du tout un tabou... Quelque chose de grand." Le pape évoquait alors "l'amour entre un homme et une femme qui donne la vie avec le corps et l'âme".

Un engagement récent mais inconditionnel pour la défense de l’environnement

Dans cet ouvrage, François revient aussi sur sa conversion écologique, comme il l’a fait le 3 septembre en recevant au Vatican une délégation de 16 Français engagés pour défendre l’environnement dont Juliette Binoche. S’il a pris conscience de l’enjeu à partir de 2007 lorsqu’il était cardinal-archevêque de Buenos Aires, il a finalement publié son encyclique Laudato Si en 2015.

Mais l’année d’avant, fin 2014, il rencontrait Ségolène Royal lors de sa visite au parlement européen à Strasbourg et c'est là qu'il a compris pour la première fois l'importance de l'encyclique qu'il finissait d'écrire. Ségolène Royal a montré "beaucoup d'intérêt" pour son texte et a prédit qu'il serait "d'un grand impact" explique le pape lors de ses entretiens avec Carlo Petrini. Et François affirme même qu'il "ne savait pas que cela ferait autant de bruit" !

"L'humanité est piétinée par ce virus et par tant de virus que nous avons fait croître."

La pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier est également au cœur des entretiens. Le pape s’inquiète de voir désormais "les virus injustes comme l’économie de marché sauvage et l’injustice sociale violente" prendre le dessus ! Carlo Petrini rappelle en effet que si tout le monde "souhaite un changement" après la pandémie, il y a malheureusement une tendance à revenir "aux mêmes valeurs qu'avant". Et le pape insiste : "Nous devons préparer autre chose ! L'alternative ! " Parce que sinon, rien ne va changer.

(1) "TerraFutura. Dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale" (Giunti-Slow Food Editore, 240 pages)