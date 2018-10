Comment faire pour la première fois ? Qu'est-ce qu'une bonne fellation ? Comment mettre un préservatif ? Comment devenir un bon coup ? Ces questions tourmentent sans doute vos adolescents (ou vous-même). Les "sexploratrices" y répondent avec clairvoyance, humour et libèrent la parole autour du sexe.

Podcasts, YouTube... les expériences et les conseils pullulent sur le web pour libérer la parole sur le sexe et qui sait guider les brebis égarées © Getty / Kiyoshi Hijiki

Qui sont ces jeunes sexploratrices ?

Elles se définissent comme "sexploratrices", et ont décidé de parler de sexe sur Internet. L’idée n’est pas nouvelle vous me direz, on a tous en tête les conseils sexo des magazines féminins... Mais elle est maintenant portée par des femmes, jeunes, voire tout juste à la sortie de l’adolescence - qui, par conséquent, s’adressent à un public qui leur ressemble.

Elles ont l’intelligence de rappeler systématiquement que le sexe c’est avant tout une histoire d’écoute. Une écoute de soi, de son corps, et aussi une écoute de l’autre. La recette miracle n’existe pas, et l’exploration des pratiques doit aussi se faire au cours de la vie. Car il n’y a pas d’obligation à tout savoir au commencement de sa vie sexuelle.

La communication est primordiale, elles en savent quelque chose puisqu’elles décident de se mettre en scène pour nous partager leurs expériences ou celles des autres.

Aller plus loin ►► Écoutez Le Téléphone sonne sur La sexualité des adolescents

Militantes féministes pour la plupart, elles donnent aussi une autre image de la sexualité, que celle véhiculée par la pornographie mainstream qui s’invite trop dans le quotidien des enfants et ados. A ce titre, relire l'appel lancé par Ghada Hatem en juin 2018 : L’appel « solennel » des professionnels de santé contre les dangers de la pornographie chez les jeunes.

Petite sélection de ce qui se passe sur la toile et qui doit très certainement agiter les neurones (et pas que) de vos ados.

Podcast - Anouk Perry

C’est la star du moment, elle s’appelle Anouk Perry et a commencé sa jeune carrière en étant rédactrice sexualité et bien-être pour le site Madmoizelle.

Son fait d’arme : l’article "Comment branler une bite", qui lui a valu moults réactions (et, forcément, pas toutes des plus bienveillantes comme vous pouvez l’imaginer).

Aujourd’hui, elle est podcasteuse indépendante pour Arte ou encore Nouvelles écoutes, et vous pouvez notamment écouter son enquête pour savoir qui lui a filé la chlamydia ou le récit de la S***** du lycée, témoignage sans filtre de Chloé qui raconte ses années à se faire juger par ses camarades et amants adolescents.

Vous l’aurez compris, on est dans le récit, un peu crû certes, mais garanti sans complexes. Anouk prend et donne la parole, pour libérer les doutes et tensions, le tout avec humour et sens du récit.

Podcast - Coucou le Q

Dans la série témoignages et conseils, vos oreilles (celles de vos ados sont sans doute déjà branchées dessus) pourront aussi se pencher sur “Coucou le Q”, le podcast de Madmoizelle.

Tenu par Queen Camille et Doc Berlingo, l’émission réveille en nous le souvenir de “Lovin’ Fun”. Doc Berlingo alias Laura Berlingo gynécologue de son métier rappelant le rôle campé par Christian Spitz, médecin spécialisé en pédiatrie. Sauf qu’ici pour parler de sexe, on a une gynéco. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour moi (et je ne dois pas être la seule) ça veut dire beaucoup.

Coucou le Q, c’est finalement la petite fillote (ou même la simple fillotte) de l’Emifion, autre podcast sexo de Madmoizelle arrêté au début de 2018 et qu’on peut par ailleurs toujours écouter sur toutes les plateformes.

Aller plus loin ►► Lire Éducation sexuelle : ce qui est vraiment enseigné à vos enfants

Youtube - Come Curious

Leur chaîne s’appelle Come Curious, Florence et Reed sont anglaises et sont passionnées de sexe.

Pour elles, parler de sexe de façon naturelle et détendue permet de libérer certaines anxiétés qui peuvent exister sur le sujet. Et à ce propos on ne peut leur donner tort.

Leurs vidéos sont drôles, dans un format plutôt court, jamais vulgaires. Et elles présentent l’avantage non négligeable d’être en anglais, si jamais vous envisagiez les cours avec un prof particulier aux prochaines vacances.

Des conseils pratiques à l’école de l’orgasme, en passant par une section spéciale BDSM, les jeunes filles proposent un large éventail de vidéos, répondant évidemment aux attentes de leur public.

Youtube - Clemity Jane

Elle répond à l’amusant patronyme de Clemity Jane, et brave les défis dans un monde de mâle. Plus précisément, elle est féministe, vegan et prône une sexualité positive tout en restant bien consciente que la sexualité appartient à chacun.

Je ne suis personne pour vous expliquer comment ça marche, je ne suis pas sexologue ni rien.

Ses vidéos sont totalement calquées sur le modèle de celles des YouTubeuses beauté mais à défaut de vous parler du dernier mascara, elle ira plutôt vous présenter le meilleur vibromasseur.

Consciente que la sexualité uniquement à travers le prisme de la pornographie est totalement erronée, elle souhaite juste ramener son public au vrai sexe de la vraie vie (NDLR : Lire son portrait dans Le Monde)

Youtube - Léa Choue

De son côté Léa Choue est une YouTubeuse abordant des sujets plus vastes : des conseils de développement personnel au corps, en passant par l’incontournable playlist éducative. On est toujours dans la bienveillance, l’écoute de soi… Léa se définissant elle-même comme une confidente.

Le ton est peut-être plus sucré que sur les vidéos de ses consœurs, mais rencontre un public peut-être plus jeune ou simplement en demande d'une parole un brin plus délicate.

Alors bien sûr, si vous êtes parents et que vous lisez cet article, vous serez peut-être scandalisés, peut-être interloqués, ou même rassurés de voir ce que vos progénitures ont à se mettre sous la dent.

Il est certain que rien de tout ça ne vaudra le dialogue entre vous. En tout cas, merci de leur éviter ce moment gênant :

Et si jamais, vous êtes ado et que vous êtes en train de lire cet article, bienvenue sur notre site 🍑 🍆 😉

Et les autres sexualités on en parle ? Oui, très prochainement. Le temps de nouvelles sessions d'écoute !

Aller plus loin ►► Réécoutez les chroniques Maïa Mazaurette autour de la sexualité dans l'émission Service Public